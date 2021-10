Czarnek: nie kombinujcie z rodziną i małżeństwem

Przemysław Czarnek był we wtorek gościem II Ogólnopolskiego Kongresu "Wychowanie trwa wiecznie".

Trzy autorytety

- Rodzina, Kościół i szkoła to trzy autorytety, które prowadziły nasz naród i nasze społeczeństwo przez wieki i doprowadziły do tego miejsca - podkreślił minister.

Jak dodał, "jest jakieś środowisko ludzi, różne środowiska ludzi na świecie, jakieś grupy, które trudnią się zawodowo podważaniem autorytetów". - Podważa się autorytet Kościoła. Jak państwo otworzycie te strony internetowe - Onety, WP i inne tego rodzaju, to właściwie nie ma dnia, w których nie dowiadywalibyśmy się o jakichś świństwach wyrządzanych przez ludzi Kościoła np. dzieciom - powiedział.

ZOBACZ: Minister zdrowia Adam Niedzielski o nauce stacjonarnej: jej ciągłość jest głównym celem

- Oczywiście to się dzieje i to są rzeczy karygodne, wymagają kary, wymagają ścigania - co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast nie mówi się w ogóle o autorytecie Kościoła, który jest i który będzie. I który przez wieki budował społeczeństwo polskie. Nie mówi się o dziesiątkach tysięcy duchownych, którzy na co dzień prowadzą duszpasterstwo. Nie mówi się o szkołach katolickich, które uczą w Polsce setki tysięcy dzieci na niezwykle wysokim poziomie. Nie mówi się o codziennych akcjach charytatywnych niemal w każdej parafii. O tym dobru, które jest. Pokazuje się tylko zło - żeby podważyć autorytet Kościoła - ocenił Czarnek.

Jak zauważył, "ta sama grupa ludzi, te same środowiska troszczą się również od dawna, żeby podważyć autorytet szkoły - nauczycieli, wychowawców, dyrekcji" i rodziny. - Pokazuje się różne negatywne aspekty działalności szkoły, mówi się o samych problemach - że jest za dużo godzin w szkole, że się uczy nie tego, co potrzeba, wprowadza nie te lektury co potrzeba. Nie mówi się o całym tym dobru, które jest udziałem nauczycieli i wychowawców każdego dnia w stosunku do uczniów - powiedział.

"Patologie są i będą"

Czarnek przywołał też wyniki ogólnopolskiego naukowego badania Rzecznika Praw Dziecka zaprezentowane na kongresie. - One pokazują, że dzieci w rodzinie czują się bardzo dobrze, że czują się kochane, że czują się wspierane. Że jeśli występują patologie, a zawsze występowały i będą, to jest to zdecydowana mniejszość. Generalnie dzieci czują się znakomicie w swoich rodzinach. Nie podważajcie autorytetu rodziny, wspierajcie rodzinę - apelował Czarnek.

ZOBACZ: Przemysław Czarnek o Narodowym Centrum Nauki. "Jestem skrajnie niezadowolony"

- Widziałem ostatnio odmowę udzielenia grantu przez Narodowe Centrum Nauki, które na pewno będziemy natychmiast zmieniać. (..) To był wniosek grantowy z jednego z uniwersytetów dotyczący małżeństwa, uświęcania małżeństwa, rozwoju małżeństwa. Został odrzucony. Dlaczego? Dlatego, że nie uwzględniał małżeństw homoseksualnych i innych związków. Polski organ, NCN, mówi o jakichś małżeństwach homoseksualnych, które nie występują w prawie polskim. (...) To są skandale, których jesteśmy świadkami i musimy to zmieniać. To jest też podważanie autorytetu rodziny. To jest też rozwalanie rodziny - powiedział.

- Rozwijajcie rodzinę. Nie rozbijajcie rodziny. Nie kombinujcie z rodziną i małżeństwem - zaapelował.

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 26 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP