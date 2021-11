Grzegorz Kępka zapytał ministra - członka Rady Ministrów o propozycję przeprowadzenia referendum ws. pozostania w Unii Europejskiej, które proponuje poseł Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Takie referendum miałoby odbyć się w 2027 roku.

- Jestem za tym, żeby Polscy obywatele mieli tyle praw, ile mają inni obywatele Unii Europejskiej. Słuchając niektórych brukselskich urzędników, mam wrażenie, że jesteśmy "drugą ligą" - powiedział Michał Wójcik.

- Nie mam zdolności przewidywania, czy referendum będzie, czy nie - dodał.

Minister - członek Rady Ministrów podkreślił, że Solidarna Polska nie jest zwolennikiem wyjścia Polski z UE. - Jesteśmy za tym, żeby poruszać się w granicach, w których daliśmy możliwość, że to Unia Europejska decyduje. Te granice były określane przez traktaty. Trybunał wyszedł poza te traktaty i powiedział "my uważamy, że w tym obszarze robicie źle" - stwierdził.

Wójcik: ktoś chce sprowadzić Polskę do parteru

Michał Wójcik przyznał, że "polexit to fake news". - Nikt nie rozmawia o tym, czy Polska ma być w UE, czy nie. Rozmawiamy o tym, ile praw mają mieć Polacy. Ja się nie zgadzam, żeby Polacy mieli mniej praw. Tak nie powinno być. Gdy obserwuję to, co się dzieje UE w ostatnich latach, ostatnich miesiącach, to mam wrażenie, że ktoś chciałby sprowadzić Polskę do parteru - powiedział.

Polityk dodał, że "dzisiejsza Unia Europejska nie jest tą, jaką była w momencie, gdy do niej wchodziliśmy". - Była unią szacunku, równości, pewnych wartości. Dzisiaj tnie się te wartości. Ktoś w Luksemburgu uważa "zamykam polskie przedsiębiorstwo, na bruk wywalam kilka tysięcy ludzi". My mamy to akceptować? Nie, nie będziemy tego akceptowali - przyznał.

Co z reformą Izby Dyscyplinarnej?

Grzegorz Kępka zapytał ministra Michała Wójcika czy w obozie Zjednoczonej Prawicy jest konflikt w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Nie mam wrażenia, żeby był jakiś konflikt. Jest dyskusja, która sprowadza się do pytania "jak szeroko reformujemy?". Z wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego można wyczytać, że ta reforma będzie szeroka, co nas cieszy. Nie tylko Izba Dyscyplinarna, ale cały Sąd Najwyższy, całe sądownictwo powszechne. Wracamy do reformy Zbigniewa Ziobry z 2017 roku. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie - powiedział minister Wójcik.

Prowadzący dopytał, czy reforma sądownictwa jest w czasach rosnącej inflacji tym, czego najbardziej potrzebują Polacy.

- Nie mówię, że jest to najważniejsze zadanie polityczne, ale sądownictwo jest jednym z trzech filarów. Jak przyglądam się temu, co robią "sędziowie celebryci" to nie mam wątpliwości, że reforma powinna być przeprowadzona. Dziewięć ustaw jest przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nad tą reformą dyskutowaliśmy od kilku lat - powiedział.

Wójcik stwierdził, że reforma sprawiedliwości nie udała się m.in przez "sędziów, którzy stają się politykami". - Uważa, że to jest nieuczciwe. Albo jesteś politykiem i odpowiadasz, za to co mówisz, co robisz albo jesteś sędzią i zasłaniasz się immunitetem, masz określone uposażenie, chodzisz po mediach i mówisz, co władza ustawodawcza robi źle. Sędzia ma sądzić, a polityk politykować - przyznał.

Kary dla Polski

Według źródeł w Komisji Europejskiej, do których dotarło RMF FM, KE podejrzewała, że polskie władze celowo nie odbierały przesyłki, prawdopodobnie by opóźnić naliczanie kar.

- TSUE wysłał korespondencje w swoim systemie elektronicznym. Kliknięcie oznacza ze list został dostarczony i od tej pory kary są naliczane. Tak stało się w przypadku kar za Turów które były naliczane od razu - tłumaczy Dorota Bawołek, korespondentka Polsat News w Brukseli.

- Zgodnie z systemem TSUE jeśli jakiś kraj celowo nie otwiera korespondencji żeby powstrzymać licznik to TSUE po 7 dniach sam zaczyna naliczać kary. Siedem dni upłynęło wczoraj - dodała korespondentka Polsat News.

