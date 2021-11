'Tak" dla koalicji PSL-PiS, by uzyskać środki unijne, ale w zamian Solidarna Polska musiałaby odejść z rządu - to stanowisko jednego z czołowych ludowców Marka Sawickiego. Czy lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz także chciałby wesprzeć rząd Mateusza Morawieckiego? Polityka zapyta o to Bogdan Rymanowski w czwartkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja na polsatnews.pl, w Polsat News i Polsacie od 19:20.