Dzisiaj odnotowano ponad 10 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller w Radiu Plus. Oznacza to, że padł rekord zakażeń czwartej fali epidemii. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska poinformował również, że ostatniej doby do szpitali trafiło 707 pacjentów z COVID-19. Większość z nich to osoby niezaszczepione.