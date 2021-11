- Tak, otrzymaliśmy dziś decyzję Ministra Zdrowia na przekształcenie Szpitala Praskiego w covidowy. Tak będziemy się odwoływać. Już to zrobiliśmy - przekazała Kaznowska w mediach społecznościowych. Jak dodała, dziś dostarczona decyzja nakazuje przygotowanie 142 łóżek natychmiast, a obecnie szpital zapełniony jest innymi chorymi. - Mamy niemal pełny szpital pacjentów covid- - poinformowała wiceprezydentka.

ZOBACZ: Szczecin. W szpitalu tymczasowym pacjenci przechodzą COVID-19 gorzej niż w poprzednich falach

Do wpisu zastępczyni prezydenta stolicy załączony jest skan decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego skierowanej do władz Szpitala Praskiego. Resort zdrowia informuje w nim, że szpital ma od dnia doręczenia decyzji do 7 listopada przygotować 142 łóżka dla chorych na COVID-19, w tym 5 łóżek intensywnej terapii. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek, w tym 22 łóżka intensywnej terapii.

Dodatkowo Kaznowska zauważyła, że władze Warszawy proponowały, aby "szpital leczył pacjentów covid+ na choroby współistniejące". Podkreśliła, że władze stolicy nie zgadzają się "na pełnienie funkcji de facto szpitala tymczasowego", gdyż instalacja tlenowa nie obsłuży 271 pacjentów tlenowych. Kaznowska przypomniała również, że należy korzystać z potencjału szpitala, na co czeka wielu chorych

WIDEO - Prognoza pogody - wtorek, 2 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP