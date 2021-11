Niemiecka Bundeswehra kieruje żołnierzy do pracy przy ustalaniu osób z kontaktu z COVID-19, które powinny trafić na kwarantannę. Neukölln, jako pierwsza dzielnica stolicy Niemiec zwróciła się o pomoc do armii. Problemy ma także Spandau. We wtorek Berlin poinformował o 1500 nowych zakażeniach. Wojsko pomagało w mieście w poprzednich falach pandemii. Do czerwca pracowało tam 1050 żołnierzy.