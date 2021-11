- Dzisiejszy wynik nowych przypadków jest 20 proc. niższy niż w zeszły wtorek - powiedział w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zaznaczył, że "to kompletnie nie oddaje przebiegu epidemii z racji wczorajszego święta". We wtorek ruszyła także rejestracja na szczepienie trzecią dawką dla pełnoletnich pacjentów, którzy są pół roku od pełnego zaszczepienia.

Tydzień temu resort zdrowia poinformował o 6265 nowych i potwierdzonych przypadkach. - Nie spodziewajmy się spektakularnych wzrostów względem zeszłego tygodnia - powiedział w Polsat News Wojciech Andrusiewicz, rzecznik MZ. - Dzisiejszy wynik nowych przypadków jest 20 proc. niższy (to oznacza ok. 5 tys. nowych przypadków - red.) - przekazał rzecznik resortu.

ZOBACZ: Pracodawca sprawdzi zaszczepienie pracowników. Niedzielski: ustawa na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Andrusiewicz zapytany, jak wiele testów jest wykonywanych, odpowiedział, że "w tej chwili jesteśmy na poziomie zbliżającym się do 60 tys. testów w dni robocze". - W weekend tych testów jest zdecydowanie mniej. Wczoraj, w poniedziałek samych zleceń na testy było w granicach 360 - dodał.

- My w celu zwiększenia liczby testów i zaopiekowania nad pacjentami, którzy źle się czują, daliśmy od piątku możliwość zlecania testów przez lekarzy niemających kontraktów z NFZ - poinformował Andrusiewicz

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4894 nowych i potwierdzonych przypadkach koronawirusa oraz o 13 zgonach. 1 listopada w szpitalach przebywały 7204 osoby z COVID-19, z których 603 było podłączonych do respiratorów.

Szczepienie trzecią dawką

Od wtorku ruszyła rejestracja na szczepienie trzecią dawką dla pełnoletnich pacjentów po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.

Już dziś może skorzystać 2,9 mln pacjentów w pełni zaszczepionych do dnia 2 maja. - Nie musimy się nadmiernie starać, by uzyskać skierowanie - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

ZOBACZ: Trzecia dawka dla wszystkich. We wtorek ruszyła rejestracja

- Do tej pory 3. dawkę przyjęło 811 tys. osób, a ponad 200 tys. dawki dodatkowej dla osób z upośledzoną odpornością - powiedział Wojciech Andrusiewicz.

Trzecia dawka dla dzieci

Rzecznik MZ zapytany, co z dawką przypominającą dla dzieci, odpowiedział, że "w tej chwili mamy zalecenie, aby podawać dawkę dodatkową tym dzieciom, które mają upośledzoną odporność".

Dawka dodatkowa to dawna nas uodparniająca, którą możemy podać osobom z upośledzoną odpornością po 28 dniach od pełnego zaszczepienia. - Na razie nie ma rekomendacji co do dawki przypominającej dla dzieci. Koncentrujemy się na osobach dorosłych - stwierdził Andrusiewicz.

Jak zarejestrować się na trzecią dawkę

Aby umówić się na dawkę przypominającą można skorzystać z e-rejestracji dostępnej na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Zainteresowani mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Od połowy września na szczepienie przypominające mogły umawiać się tylko osoby powyżej 50 lat oraz personel medyczny mający kontakt z pacjentem.







WIDEO - Wszystkich Świętych. Episkopat apeluje o zachowanie zasad sanitarnych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/polsatnews.pl