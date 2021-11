Decyzja miała zostać przyspieszona w związku z wydarzeniami z tokijskich igrzysk olimpijskich. Niemiecka zawodniczka Annika Schleu, która liczyła na złoty medal, trafiła na konia, który odmówił jej posłuszeństwa. By zmusić konia do skoków, trenerka Kim Raisner uderzała wierzchowca, co wywołało skandal. Trenerka została odesłana do domu, a UIPM zobowiązało się do postępowania wyjaśniającego.

Pięciobój nowoczesny walczy o nowoczesny wizerunek

Jak przypomina "The Guardian", wydarzenie to odbiło się szerokim echem, a UIPM mogła zostać zmuszona do podjęcia działań, by zachować pięciobój nowoczesny jako dyscyplinę olimpijską przed zbliżającymi się igrzyskami w Paryżu w 2024 roku.

UIPM nie udzieliła odpowiedzi na próby zweryfikowania, czy rzeczywiście doszło do głosowania. W informacji prasowej przekazano jednak: "Międzynarodowa Unia Pięcioboju Nowoczesnego dokłada starań, by utrzymać wyrazisty i nowoczesny profil pięcioboju nowoczesnego. W tym celu zwołujemy szereg strategicznych spotkań, w tym nadchodzącą w bieżącym tygodniu telekonferencję z przedstawicielami narodowych federacji. Wynik tych spotkań będzie zawarty w informacji prasowej opublikowanej 4 listopada".

- Jeśli nie ma w dyscyplinie jazdy konnej, to nie jest pięciobój nowoczesny – powiedziała "Guardianowi" brytyjska zawodniczka Kate Allenby. Możliwość usunięcia sportu z dyscypliny opisała jako "katastrofę".

Pięciobój nowoczesny to jedna z najbardziej tradycyjnych dyscyplin olimpijskich. Należą do niego dyscypliny szermierki, pływania w stylu klasycznym, skoki jeździeckie i konkurencja łącząca strzelectwo z biegiem przełajowym.

pdb/zdr/PAP