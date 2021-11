Dziewięciu na dziesięciu sprawców przestępstw pozostaje bezkarnych. Tylko w 2020 roku 62 dziennikarzy straciło życie w czasie wykonywania zadań służbowych.

- Mówienie prawdy ma swoją cenę (...) Tylko pozwalając, by mówiono prawdę, możemy wspierać pokój, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój w naszych społeczeństwach - przypomniała dyrektor generalna UNESCO Audrey Azoulay.

W ostatnich latach UNESCO przeszkoliło 23 tys. urzędników – sędziów, prokuratorów i prawników różnych specjalizacji – na temat międzynarodowych standardów związanych z wolnością wypowiedzi i ochroną dziennikarzy. Tegoroczna kampania #EndImpunity ma na celu zwrócenie uwagi świata na szczególne zagrożenia, przed którymi stoją dziennikarze pełniący swoje obowiązki.

ZOBACZ: Meksyk. Śmierć dziennikarza Alfredo Cardoso. Wyciągnięty z domu przez zabójców

Plaga dezinformacji

We wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zauważył, że w ostatnich latach wzrosła liczba dziennikarzy zabitych poza strefą relacjonowania konfliktów zbrojnych.

- W wielu krajach samo badanie korupcji, handlu ludźmi, naruszeń praw człowieka lub kwestii środowiskowych naraża pracowników mediów na utratę życia – powiedział i dodał, że pandemia Covid-19 i plaga dezinformacji pokazały, że dostęp do faktów jest dosłownie kwestią życia i śmierci.

Według raportu UNESCO „The Chilling” szczególnie narażone na groźby i ataki, także w sferze internetu, są dziennikarki. 73 proc. ankietowanych pracowniczek mediów przyznało, że były „zastraszane i obrażane w sieci w związku z ich pracą”.

ZOBACZ: Atak na dziennikarza w Afganistanie. "Szukamy sprawców"

Platforma dialogu

Data międzynarodowego dnia walki z bezkarnością wobec przestępstw na dziennikarzach została wybrana przez ONZ dla upamiętnienia dwóch francuskich dziennikarzy zamordowanych w Mali 2 listopada 2013 roku.

W ramach obchodów przewidziano m.in. dyskusję zorganizowaną przez Ossigeno per l'informazione (instytucji, która monitoruje groźby i nadużycia wobec włoskich dziennikarzy) w Międzynarodowym Instytucie Kryminalnym we włoskim mieście Syrakuzy. Wydarzenie jest okazją do stworzenia platformy dialogu między międzynarodowymi prokuratorami i dziennikarzami na temat środków zapobiegawczych i ochronnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dziennikarzy.

Tegoroczne wydarzenia utorują drogę do obchodów 10-lecia planu działania ONZ w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy oraz kwestii bezkarności, które przypadają na 2022 rok.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP