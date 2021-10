Dziennikarz "Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi" Hienadź Mażejka został najpierw zatrzymany przez służby rosyjskie, na lotnisku w Moskwie, skąd planował odlecieć do Polski, a potem odesłany do Mińska, gdzie go aresztowano - oznajmił szef "KP" Władimir Sungorkin.