Niemieckie lotniska "ze spokojem" obserwują sytuację na rynku związaną z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednak "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreśla, że polskie lotnisko będzie mieć więcej połączeń kontynentalnych niż Berlin i dojedzie się do niego szybciej niż do Frankfurtu nad Menem. Mimo to zarządcy niemieckich lotnisk twierdzą, że nic im nie zagraża i oczekują synergii.