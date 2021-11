Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę na dostawę zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego o ładowności powyżej 60 ton. Jeżeli Wojsko Polskie zrealizuje opcję rozszerzenia, to do Sił Zbrojnych RP może trafić 109 takich zestawów.