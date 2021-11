"W sierpniu odnotowaliśmy ponad 3,5 tys., we wrześniu prawie 7,7 tys., a w październiku blisko 17,3 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski. Od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez reżim (sierpień br.) to już ponad 28,5 tys. prób" – poinformowała w poniedziałek rano na Twitterze Straż Graniczna.

Przekazano również, że w niedzielę cudzoziemcy podjęli 470 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

"Wobec 87 osób wydane zostały postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Pozostałym próbom zapobiegliśmy" - dodano.

Stan wyjątkowy

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy.

Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni

