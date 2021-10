Szczyt G20 w Rzymie. Zawarto porozumienie w sprawie klimatu

Państwa G20 potwierdziły swoje zobowiązania z konferencji klimatycznej w Paryżu, by zahamować wzrost globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza, i podjęcie wysiłków, by zmniejszyć go do 1,5 stopnia - przewiduje projekt komunikatu.

Rok 2050 nie do przyjęcia przez niektóre kraje

Zaznaczono, że cel 1,5 stopnia "wymaga znaczących i skutecznych działań oraz zaangażowania ze strony wszystkich państw". Ponadto w projekcie komunikatu mowa jest o tym, że cel zerowych emisji ma zostać osiągnięty "około połowy wieku", co jest bardziej ogólnikowym określeniem i terminem niż rozważany wcześniej rok 2050, nie do przyjęcia przez niektóre kraje.

"Zobowiązujemy się zredukować znacznie naszą zbiorową emisję gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę warunki w poszczególnych państwach i szanując nasze krajowe zobowiązania" - głosi komunikat.

"Uznajemy to, że emisja metanu w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych i podkreślamy, że przy uwzględnieniu sytuacji w krajach, jej redukcja może być jednym z najszybszych, wykonalnych i gospodarczych sposobów, by je ograniczyć" - podkreślono.

Szefowie państw i rządów 19 państw u Unii Europejskiej zadeklarowali, że do końca tego roku zakończą finansowanie nowych elektrowni węglowych.

Jest też zapowiedź wyasygnowania 100 miliardów dolarów na fundusz klimatyczny i wsparcie krajów rozwijających się. W projekcie komunikatu podkreślono, że w tej dekadzie należy podjąć dalsze kroki w obronie klimatu.

dk/PAP