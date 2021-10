Ahundzadeh nie pojawiał się publicznie od czasu przejęcia Afganistanu przez talibów w sierpniu.

Wysoki rangą przywódca talibów, który towarzyszył Ahundzadehowi, powiedział Reuterowi, że najwyższy przywódca odwiedził w sobotę szkołę religijną w Kandaharze.

Jak podaje agencja, według niektórych urzędników Ahundzadeh pojawiał się już wcześniej, ale nie podawano tego do wiadomości publicznej.

Ahundzadeh jest najwyższym przywódcą talibów, czyli najwyższym autorytetem w sprawach politycznych, religijnych i wojskowych, od 2016 r. Uważa się, że ma ok. 60 lat.

Autorytet talibów

Ahundzadeh pochodzi z Kandaharu, nigdy nie był partyzantem. Lata 80. ubiegłego wieku, czas inwazji ZSRR na Afganistan, spędził na wygnaniu w Pakistanie, gdzie wraz z ojcem, również muzułmańskim duchownym, założył kilkanaście szkół religijnych (medres) dla afgańskich uchodźców. Wrócił do Afganistanu w latach 90. i przystał do talibów, którzy toczyli wówczas wojnę domową o władzę w Kabulu.

Po inwazji USA na Afganistan w 2001 r. i upadku rządu talibów Ahundzadeh ponownie udał się do Pakistanu i stał się jednym z najważniejszych autorytetów religijnych i prawniczych talibów. Mułła Mansur wyznaczył go na swojego zastępcę i następcę. Po przejęciu władzy Ahundzadeh skonsolidował podzielony po śmierci Mansura ruch. Niewiele wiadomo o życiu i działalności Ahundzadeh, jego aktywność publiczna zazwyczaj ogranicza się do wydawania corocznych przesłań w najważniejsze święta muzułmańskie.

Reuters podkreśla, że udało mu się zweryfikować tylko jedno zdjęcie przedstawiające przywódcę, zamieszczono je na Twitterze w maju 2016 roku.

