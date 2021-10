W Brukseli trwa wojna o gofry. Konflikt dwóch sprzedawców, którzy słodki belgijski przysmak serwują w sklepikach położonych naprzeciwko siebie, trafił już do brukselskiego sądu. Jednak do jego zakończenia raczej daleko, bo właściciele obu punktów prześcigają się we wzajemnych pretensjach i zarzutach.