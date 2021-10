Nastolatce udawało się ukrywać ciążę przez to, że rzadko wychodziła z własnego pokoju, tłumacząc się obowiązkami i natłokiem nauki. Kiedy nadszedł dzień porodu, partner 17-latki poradził jej, aby nie informowała bliskich, tylko samodzielnie postarała się urodzić dziecko.

Aby poród przebiegł bez żadnych komplikacji, 21-latek radził dziewczynie, aby oglądała filmy instruktażowe na YouTubie, z których m.in. dowiedziała się, jak prawidłowo przeciąć pępowinę. Dzięki temu nastolatce udało się urodzić zdrowe dziecko, którym opiekowała się przez następne trzy dni, zanim płacz noworodka nie zaalarmował pozostałych członków rodziny.

21-letni ojciec w areszcie

Po tym, jak rodzina dowiedziała się o porodzie, 17-latka wraz z dzieckiem trafili do szpitala. Zgodnie z indyjskim prawem, lekarze musieli poinformować policję o przypadku ciąży u nastolatki. Przez to służby szybko namierzyły 21-letniego ojca, którego aresztowano i postawiono zarzuty za uprawianie seksu z osobą, która nie ukończyła 18. roku życia. W Indiach jest to przestępstwo.

Rodzice dziewczyny wiedzieli o związku ich córki i mieli plany, aby po uzyskaniu przez nią pełnoletniości, zorganizować im ślub.

kmd/pdb/"Bild"