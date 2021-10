Na nagraniu widać mężczyznę bijącego przewodem i kopiącego kilkuletniego chłopca. Zarejestrowano także, iż kobieta znajdująca się w mieszkaniu, nie reaguje na zachowanie sprawcy przestępstwa.

Z relacji sąsiadów dziennikarze Polsat News dowiedzieli się, że rodzina wprowadziła się na początku roku. - Zdarzało się, że słyszeliśmy krzyki z ich mieszkania - powiedział jeden z sąsiadów.

- Byli dziwni, nie było z nimi żadnego kontaktu, nie mówili dzień dobry. Dziecko było zahukane i nie wychodziło na dwór. Ja uważam ze mężczyzna, który bił chłopaka, to człowiek psychicznie chory - powiedziała mieszkanka osiedla.

Dziecko stało za karę pod klatką

- Kiedyś to dziecko wyrzucało śmieci i zatrzasnęło drzwi. On (ojczym - red.) nie chciał wpuścić chłopaka do domu. Stwierdził, że to dziecko musi stać pod klatką za karę - dodała sąsiadka.

Do sprawy odniósł się Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. - Policjanci zabezpieczyli od świadków wykonane komórką nagranie, które dokumentuje przebieg zdarzenia - poinformował Polsat News prokurator.



- W toku dalszego śledztwa chłopiec na wniosek prokuratury został przesłuchany przez sąd i zeznał że ojczym bił go od ok. 5 lat przewodem i rękami po całym ciele, a także krzyczał na niego i wyzywał go - dodał prok. Ozimek.

Zarzuty dla Kamila I i matki chłopca

Prokurator poinformował także, iż w trakcie zdarzenia, które zostało zarejestrowane telefonem komórkowym, mężczyzna spowodował u chłopca obrażenia ciała w postaci licznych krwiaków i otarć skóry.

Prokurator przedstawił Kamilowi I. zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad nieporadnym ze względu na wiek i niepełnosprawność pasierbem.

Mężczyzna przyznał się jedynie do pobicia chłopca, które miało miejsce 25 października. Ponadto prokurator przedstawił zarzuty matce chłopca która znajdowała się w trakcie tego zdarzenia w mieszkaniu. - Jest to zarzut narażenia syna na utratę zdrowia oraz życia i "pomocnictwa do przestępstwa znęcania się" - zrelacjonował prok. Tomasz Ozimek.



Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia, a matce niższa kara. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt dla pary, ale wniosek śledczych został oddalony przez sąd. 9-latek trafił do rodziny zastępczej, wobec sprawcy zastosowano policyjny dozór i zakaz zbliżania się do dziecka.

