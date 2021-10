Dostawca pizzy przyjechał do jednego z mieszkań na warszawskim Mokotowie. Jak relacjonują pracownicy pizzerii, pod tym adresem bywały wcześniej problemy z płatnościami za dostawę. Zamówienie zostało jednak złożone z innego numeru telefonu niż dotychczas, co sugerowało, że być może w mieszkaniu pojawili się nowi lokatorzy.

Drzwi otworzył dostawcy znany mu mężczyzna, któremu towarzyszył młodszy znajomy. Gdy pracownik poinformował ich o kwocie 37 zł do zapłaty, 20-latek wpadł w szał i zażądał wydania pizzy.

- Kiedy pracownik pizzerii powtórzył, że nie może wydać zamówienia bez opłacenia należności, został zaatakowany przez agresora, który nie szczędził uderzeń pięściami i kopnięć. Mężczyzna okładał go bez opamiętania i wyrywał torbę termiczną - relacjonuje podkom. Robert Koniuszy z mokotowskiej policji.

"Zaprosił go na wódkę"

Dostawca wsiadł do windy, jednak 20-latek poszedł za nim, bił dalej i siłą odebrał mu torbę termiczną. Mężczyźnie udało się uciec, wrócić do pizzerii i zawiadomić policję. Mundurowi pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie spotkali mieszkającego tam mężczyznę

- Powiedział, że nie zna sprawcy pobicia dostawcy pizzy. Spotkał go przypadkiem niedaleko budynku, w którym mieszka. Zaczęli ze sobą rozmawiać, po czym zaprosił go na wódkę. Jego nowo poznany znajomy zamówił pizzę, a później nie chciał za nią zapłacić i rzucił się na chłopaka, który ją przyniósł i go pobił. Po czym przyniósł pustą torbę termiczną, mówiąc, że zjadł pizzę, bo był głodny - dodaje podkom. Koniuszy.

Funkcjonariusze ustalili tożsamość agresora i zatrzymali go. 20-latek przyznał się do winy i usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu do 12 lat więzienia.

