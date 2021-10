Porozumienie PiS i OdNowy

W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował o porozumieniu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a ruchem społecznym OdNowa RP.

- To jest kolejny krok (...), który ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy. Te rozmowy nie zawsze był łatwe, ale tak to jest w polityce. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali zdrowy rozsądek. Chciałem za to panu ministrowi bardzo podziękować i powiedzieć, że nasze programy, elementy merytoryczne, które znajdują się w programie nas łączą, choć oczywiście OdNowa ma pewną specyfikę, ale mieści się w naszym wielkim planie odbudowy Polski - mówił prezes PiS.



Prezes stowarzyszenia Marcin Ociepa powiedział, że parlamentarzyści OdNowy RP, którzy są zrzeszeni w ramach stowarzyszenia i zespołu parlamentarnego w Sejmie pozostają członkami klubu parlamentarnego PiS.





Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

