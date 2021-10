Została zawarta umowa polityczna, o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd i że będziemy wspólnie występowali w kolejnych wyborach. To jest umowa między PiS, a grupą, ruchem społecznym OdNowa RP - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas briefingu.

- To jest kolejny krok, jeszcze nie ostatni, który ostatecznie kończy pewnego rodzaju momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy. Te rozmowy nie zawsze był łatwe, ale tak to jest w polityce. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali zdrowy rozsądek. Chciałem za to panu ministrowi bardzo podziękować i powiedzieć, że nasze programy, elementy merytoryczne, które znajdują się w programie nas łączą, choć oczywiście OdNowa ma pewną specyfikę, ale mieści się w naszym wielkim planie odbudowy Polski - mówił prezes PiS.

Przekazał, że w porozumieniu ze środowiskiem OdNowa są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy. - Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju - ocenił Kaczyński, dodając, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o personaliach.

Politycy OdNowy z pięciu resortach

Prezes stowarzyszenia Marcin Ociepa powiedział, że parlamentarzyści OdNowy RP, którzy są zrzeszeni w ramach stowarzyszenia i zespołu parlamentarnego w Sejmie pozostają członkami klubu parlamentarnego PiS.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie, które w istocie sprowadza się do uzgodnień programowych. Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, więc będziemy go dalej popierać, natomiast znalazły się pewnego rodzaju zapisy programowe, które nawiązują do istoty tego przesłania programowego OdNowy - mówił Ociepa.

Wyjaśnił, że są one skupione wokół pięciu priorytetów: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej i polityki zdrowotnej, ze szczególnym otwarciem - jak zaznaczył Ociepa - na młode pokolenie.

- To jest te pięć priorytetów i ta wyjątkowa, szczególna grupa docelowa, na której chcemy się skupić i tworzyć wartość dodaną do Zjednoczonej Prawicy, bo to, żebyśmy mogli w 2023 roku rozpocząć serię wspólnych zwycięstw, by te rządy kontynuować - mówił Ociepa.

Zaznaczył, że zostały uzgodnione kwestie wspólnego startu w wyborach samorządowcach, parlamentarnych i europejskich. - Pozostajemy także członkami administracji rządowej, przedstawiciele OdNowy będą reprezentowani w kierownictwach łącznie pięciu resortów - powiedział Ociepa.

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

