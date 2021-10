Umowa o współpracy PiS i Partii Republikańskiej zakłada wspólne wystąpienie w kolejnych wyborach parlamentarnych, samorządowych, prezydenckich i europejskich.

- Umowa określa różne szczegóły współpracy - powiedział podczas piątkowej konferencji Jarosław Kaczyński, prezes PiS. - Mam nadzieję, że będziemy mieli wspólnego kandydata na prezydenta. Jestem o tym głęboko przekonany - dodał.

- Mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii - powiedział Kaczyński. I dodał: - Tradycja republikańska jest czymś bliskim polskiej historii. Jestem przekonany, że to będzie droga ku kolejnym sukcesom wyborczym.

- Ta obszerna umowa była negocjowana bardzo szybko, dlatego, że mamy wspólny cel - jak najlepsze rządzenie przed najbliższe dwa lata - powiedział Adam Bielan. - Ten historyczny sukces, jakim jest trzecia kadencja, jest na wyciągnięcie ręki - zakończył.

Umowa ze stowarzyszeniem OdNowa

Z kolei w czwartek prezes PiS przekazał informację o zawarciu umowy z ruchem OdNowa RP. - To umowa o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd i że będziemy wspólnie występowali w kolejnych wyborach. To jest umowa między PiS, a grupą, ruchem społecznym OdNowa RP - powiedział Jarosław Kaczyński podczas briefingu.

Przekazał, że w porozumieniu ze środowiskiem OdNowa są zawarte uzgodnienia dotyczące kandydata na prezydenta Warszawy. - Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju - ocenił Kaczyński, dodając, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o personaliach.





