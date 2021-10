Prokuratura we Włoszech umorzyła śledztwo w sprawie tzw. pacjenta numer 1, czyli pierwszej osoby, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem na terenie tego kraju. To 39-letni mieszkaniec Lombardii Mattia Maestri. Trafił on do szpitala w nocy z 20 na 21 lutego zeszłego roku.