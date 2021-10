Jak czytamy w komunikacie MSW, wydanym w środę wieczorem, 6 października trzech mężczyzn z obwodu żytomierskiego na przejściu granicznym Jagodzin (prowadzącym do przejścia Dorohusk po polskiej stronie) podczas odprawy na granicy pokazało strażnikom granicznym międzynarodowe certyfikaty szczepień z oznakami fałszerstwa.

Postępowanie karne wobec trzech mężczyzn

Mężczyźni w wieku 43, 38 i 35 lat mieli zamiar wyjechać za granicę w celach zarobkowych.

Podrobione dokumenty skonfiskowano i skierowano do ekspertyzy - podaje MSW.

Wobec Ukraińców wszczęto postępowanie karne z artykułu dotyczącego świadomego wykorzystania podrobionego dokumentu. Może za to im grozić ograniczenie wolności do dwóch lat. Będą musieli też zapłacić koszty sądowe i mandat w wysokości do 850 hrywien (ok. 130 złotych).

Pod koniec ubiegłego tygodnia szef MSW Denys Monastyrski poinformował, że w związku z podrabianiem certyfikatów covidowych na Ukrainie wszczęto dotychczas ok. 800 spraw karnych.

zma/PAP