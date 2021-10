Lepsze połączenia z Warszawy do Poznania i Radomia, powrót PKP Intercity do Gorlic, jak i kilka objazdów, m.in. między Łodzią a Wrocławiem - to niektóre ze zmian, jakie od 7 listopada wprowadzą kolejarze. Wówczas zacznie obowiązywać korekta rozkładu jazdy dla połączeń dalekobieżnych i regionalnych. Poinformowano też o organizacji ruchu pociągów w noc zmiany czasu z letniego na zimowy.