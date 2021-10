Na dwa tygodnie przed Świętem Zmarłych, na cmentarzach jest coraz większy ruch - a tym samym, coraz więcej okazji dla złodziei. Kieszonkowcy wykorzystują moment nieuwagi osób, które sprzątają i odwiedzają groby swoich bliskich.

- Osoby porządkujące groby niejednokrotnie odwracają swoją uwagę od tego co się dzieje wokół nich. Tracą z oczu swoje cenne rzeczy. M.in. torby, torebki, w których znajdują się portfele, pieniądze, dokumenty, klucze do mieszkania czy telefony. Nietrudno można sobie wyobrazić co może zrobić złodziej, który będzie miał klucze i adres do naszego mieszkania. I czas, bo niejednokrotnie osoby pokonują spory dystans, aby dojechać w miejsce cmentarza - powiedział asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Odwiedzający nekropolie mówią, że często dostrzegają ludzi, którzy kręcą się po alejkach cmentarnych i wypatrują pozostawionych torebek i rzeczy osobistych. A to pada później ich łupem. - Kobieta położy torebkę na ławeczce i jest zajęta grobem. W tym momencie podchodzi dwóch, trzech gości i ciach! I już nie ma - powiedział jeden z mieszkańców Gdańska.

- Co roku tak jest! Oni chodzą, szukają między grobami. Widziałem to raz na własne oczy - dodał.

Policja patroluje cmentarze i ostrzega przed złodziejami

Jak dodają gdańszczanie, podczas wizyty na cmentarzu należy zachować czujność. - Trzeba się wystrzegać, mieć pozamykane torebki, portfel głęboko zakamuflowany - powiedział jeden z odwiedzających gdański cmentarz Łostowicki.

Złodzieje kradną nie tylko rzeczy osobiste, ale także to, co na grobach bliskich pozostawiła rodzina. - Przed laty okradziono mi wszystko - i kwiaty, i metalowy krzyż. Skradziono także litery z mosiądzu - wszystkie wydłubano - przyznała mieszkanka Gdańska.

Aby zapobiec kolejnym kradzieżom, policja prowadzi wzmożone kontrole na cmentarzach. Funkcjonariusze stoją także przy bramach do nekropolii i rozdają ulotki. Rozmawiają z odwiedzającymi cmentarze, aby przestrzec ich przed złodziejami.

