Na pokładzie samolotu lecącego z Islandii do Gdańska doszło do awantury między dwoma Rosjanami. Mężczyźni byli bardzo agresywni i nie chcieli wykonywać poleceń załogi. - Jeden z nich został przypięty pasami do fotela - powiedział polsatnews.pl Andrzej Juźwiak, rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.