Morawiecki: w najbliższych miesiącach osiągniemy kompromis ws. Izby Dyscyplinarnej SN

- Sądzę, że w najbliższych paru miesiącach wykrystalizuje się kompromisowy - między nami, w ramach Zjednoczonej Prawicy - pomysł, który będzie jednocześnie też akceptowalny dla pana prezydenta - powiedział premier odpowiadając na pytania na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że trwają prace nad ustawą w kwestii dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN.

- Była ona zresztą przedstawiona już wcześniej na forum rządowym, znacznie zresztą wcześniej niż wyrok (TSUE - red.), który zapadł w lipcu. Prace prowadzone są już od jakiegoś czasu - gdzieś między marcem a kwietniem, najpóźniej w maju - mówił Morawiecki.

"Likwidacja Izby Dyscyplinarnej"

W sierpniu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarną SN w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie i "w ten sposób zniknie przedmiot sporu" z UE. Również premier w niedawnej debacie w Parlamencie Europejskim mówił o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

14 lipca 2021 r. Polska została zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości UE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego także w kwestiach na przykład uchylania immunitetów sędziowskich.

1 mln euro kary

Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, iż Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.

W środę TSUE poinformował, że Polska, z uwagi na to, iż nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie licząc od dnia doręczenia tego postanowienia do dnia zastosowania się do postanowienia z 14 lipca.

wys/PAP