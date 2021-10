- PiS poniósł druzgocącą porażkę, jeśli chodzi o wieś i rolnictwo, to co mówi AgroUnia i ludzie na wsi jest tego dowodem. Nowa twarz ma to zmienić - dodał, odnosząc się do nowego wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. O perspektywach dla młodych ludzi powiedział, że w podstawą mają być działania sprzyjające kreowaniu nowych miejsc pracy "i zainteresowaniu pracą jako taką, dającą podstawy dobrego życia". Zapewnił jednak, że celem PO nie jest wycofać się z programów takich jak 500+.

- Potrzebna nam jest konsolidacja po stronie opozycji, a jak technicznie do tego podejdziemy, to ma drugorzędne znaczenie - powiedział Cichoń, odpowiadając na pytanie o optymalną strategię opozycji (jedna czy wiele list) w przyszłych wyborach. Wyraził przekonanie, że Donald Tusk ma niezbędne atrybuty, by tę opozycję skonsolidować, mimo niższego zapytania wśród młodych. - Mamy do wyborów potencjalnie jeszcze trochę, potrzeba nam konsolidacja po stronie opozycji - dodał.

W kontekście przedłużającej się decyzji o uruchomieniu pieniędzy z KPO, powiedział: - Rada Europejska i Parlament Europejski mogły pomóc, ale retoryka wojenna, którą uruchomił premier Mateusz Morawiecki, oddaliła nas od szybkiego uruchomienia tych środków. Na szczęście rozwiązania atomowe zostały zatrzymane. Czekamy teraz na wyrok TSUE dotyczącego skargi Polski i Węgier. Nie sądzę, żeby on mógł być korzystny dla Polski, ale klucz do sukcesu to jest powrót Polski na ścieżkę praworządności.

Gościem "Graffiti" w środę jest Janusz Cichoń, poseł KO i były (w latach 2013–2015) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl.

W sobotę Platforma Obywatelska wybrała przewodniczącego, którym został Donald Tusk (jako jedyny kandydat otrzymał 97,4 proc. głosów), a także szefów regionów i powiatów. W sześciu regionach była rywalizacja o fotel przewodniczącego między co najmniej dwoma kandydatami (w Lublinie było ich aż trzech).

Lider PO Donald Tusk wypowiedział się publicznie w sprawie kandydatów na szefów regionu pomorskiego i dolnośląskiego. Na Pomorzu poparł jedyną kandydującą na szefa regionu kobietę Agnieszkę Pomaską, której konkurentem był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Na Dolnym Śląsku poparł prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, z którym rywalizował poseł KO Michał Jaros.

Jednak 23 października i Pomaska, i Szełemej przegrali w swoich regionach. Czy można to interpretować jako formę wotum nieufności dla Tuska ze strony regionalnych działaczy? Pytani o to politycy PO zarówno w oficjalnych, jak i nieoficjalnych rozmowach przekonują, że nie jest to właściwa interpretacja.

Wypowiadała się na ten temat m.in. była posłanka i europosłanka PO Julia Pitera, przekonując w Radiu TOK FM, że o zwycięstwie Struka nad Pomaską zdecydowały "lokalne klimaty", często trudne do zbadania w centrali. - Mieczysław Struk jest marszałkiem województwa, więc on przynosi to dobro, czyli finansowanie rozmaitych inwestycji. Z punktu widzenia praktycznego i pragmatycznego rozumiem, że jest trochę lepiej znany poza obszarem Trójmiasta - wyjaśniła.

Wszystkie wydania programu "Graffiti" dostępne są tutaj.

WIDEO - Prof. Kuna: mamy słabą odporność i nie ma siły, będziemy się zarażać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP