Zamach stanu w Sudanie. Wojsko zaczęło strzelać do protestujących

Ministerstwo informacji Sudanu poinformowało w poniedziałek, że do osób protestujących w Chartumie przeciw próbie wojskowego przewrotu otwarto ogień. Do starć z żołnierzami doszło w pobliżu budynku ministerstwa obrony; krajowe stowarzyszenie lekarzy, na które powołuje się agencja Reutera, informuje o co najmniej 12 rannych.