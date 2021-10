W poniedziałek należąca do miliardera Jeffa Bezosa firma Blue Origin ogłosiła plany budowy komercyjnej stacji kosmicznej Orbital Reef. Projekt powstanie we współpracy m.in. z Boeingiem. Firma planuje start pierwszego statku kosmicznego w drugiej połowie tej dekady.

Orbital Reef ma funkcjonować jako miejsce przeznaczone do pracy naukowców, jak i przestrzeń dla komercyjnych klientów.

Przedsięwzięcie powstanie we współpracy z Boeingiem, Sierra Space i będzie wspierany przez Redwire Space, Genesis Engineering Rozwiązania i Uniwersytet Stanowy w Arizonie.

"Doświadczone agencje kosmiczne, konsorcja high-techowe, narody bez programów kosmicznych, media i biura podróży, przedsiębiorcy i sponsorowani wynalazcy oraz myślący przyszłościowo inwestorzy znajdą miejsca na Orbital Reef - przekazały firmy w oświadczeniu.

Lot rakiety Blue Shepard

Stacja kosmiczna to kolejny projekt Blue Origin. 13 października w komos poleciała należąca do firmy rakieta Blue Shepard. Na jej pokładzie znalazła się czteroosobowa załoga. W locie uczestniczył m.in. znany z serialu "Star Trek" aktor William Shatner. 90-latek został najstarszą osobą wysłaną w kosmos.





Była to 18. misja rakiety New Shepard i jednocześnie drugi załogowy lot firmy Blue Origin.



Rakieta wystartowała z kosmodromu Corn Ranch w Teksasie. Lot trwał ok. 10 minut. Rakieta wykonała lot suborbitalny na wysokość powyżej 100 km, przekraczając tym samym umowną granicę kosmosu.

an/pdb/Reuters