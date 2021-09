Przedsiębiorstwo pracuje nad technologią mającą na celu odmłodzenie komórek i potencjalnie przedłużenie życia - donosi Technology Review.

ZOBACZ: Bezos i Branson mogą tylko zazdrościć. Musk szykuje prawdziwą wyprawę na orbitę

Ma ona polegać na biologicznym "przeprogramowaniu, metodą przekształcania dorosłych, wyspecjalizowanych komórek, w komórki macierzyste, które mają potencjał przekształcenia się w dowolny rodzaj komórki".

Firma, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, dotychczas zebrała na swoje programy około 270 milionów dolarów. Zamierza założyć instytuty w San Francisco, San Diego oraz Cambridge i w innych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii i Japonii. Projekt został zapoczątkowany w zeszłym roku na dwudniowej konferencji, która odbyła się w rezydencji rosyjskiego miliardera Yuri Milnera.

"To nie jest proces nieodwracalny"

Do grona ekspertów, którzy będą pracować dla Altos Labs, zaproszono m.in. doktora Shinya Yamanaka, laureata Nagrody Nobla z 2012 roku, wyróżnionego właśnie za badania nad przeprogramowaniem komórek. To on odkrył, że poprzez dodanie do komórek specjalnych białek można przywrócić je do stanu poprzedniego, kiedy zawierały właściwości embrionalnych komórek macierzystych. Udało mu się w ten sposób odmłodzić myszy.

ZOBACZ: Bill Gates i Jeff Bezos chcą zmienić zieloną Grenlandię w wielką kopalnię

W badaniach weźmie udział również biocmemista Salk Institute w Kalifornii Juana Carlosa Izpisua Belmonte, pionier badań w dziedzinie "przełączania komórek". Naukowiec był częścią zespołu, który podczas kontrowersyjnego badania połączył embriony małpy i człowieka - za co badacze zostali wówczas skrytykowani przez etyków medycznych. - Starzenie się nie jest procesem nieodwracalnym - powiedział po badaniu nad przeprogramowaniem z 2016 roku Belmonte, który uważa wspomnianą technologię za potencjalny "eliksir życia".

Przedsiębiorstwo "rekrutuje wielu naukowców i obiecuje im nieskrępowane pieniędzmi badania nad odwróceniem procesu starzenia się komórek" - poinformowało "MIT Technology Review". Manuel Serrano z Instytutu Badań Biomedycznych w Barcelonie w Hiszpanii powiedział, że firma zapłaci mu od 5 do 10 razy więcej niż obecnie zarabia.

"Zażegnać śmierć"

"Zażegnanie śmierci to rzecz, nad którą trzeba pracować. Gdyby żywe istoty nie działały aktywnie, aby temu zapobiec, w końcu połączyłyby się ze swoim otoczeniem i przestałyby istnieć jako autonomiczne istoty. Tak się dzieje, gdy umierają" - napisał w liście do inwestorów Bezos.

Były prezes Amazona do wsparcia inicjatywy Altos Labs namówił Yuri Milnera, rosyjsko-izraelskiego miliardera i przedsiębiorcę oraz Richarda Klausnera, który pełnił funkcję szefa National Cancer Institute w USA. To właśnie Klausner, według zgłoszenia założycielskiego, zostanie dyrektorem generalnym start-upu.

"Projekt zażegnania śmierci jest popularny w Dolinie Krzemowej. W 2013 roku Google uruchomiło Calico, laboratorium badawczo-rozwojowe zajmujące się leczeniem starzenia" - podaje "CBS News".

Nir Barzilai, który jest dyrektorem Instytutu Badań nad Starzeniem się w Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, spodziewa się w tym roku zainwestowania 4,5 miliarda dolarów w naukę przedłużającą życie - pisze "New York Post".

WIDEO - Firma opatentowała nakładki na nos, które filtrują zanieczyszczenia z powietrza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/prz/CBS News