Komisja Europejska nie podjęła jeszcze kroków, by wyegzekwować od Polski zapłatę kar zasądzonych w sprawie kopalni w Turowie. - Wszystkie kraje zawsze płacą i Polska też otrzyma wezwanie do zapłaty, a jeśli nie przeleje pieniędzy, to potrącimy je z unijnych środków dla Polski - przekazał korespondentce Polsat News Dorocie Bawołek wysoki rangą urzędnik UE.