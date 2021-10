- Praworządność jest wartością, którą w pełni podzielamy. Jest tym filarem, na którym opiera się UE, ale fundamentem jest zasada równości wszystkich państw - mówił szef resortu sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

Dodał, że "o praworządności możemy mówić, gdy ten fundament, na którym ów filar stoi, ma się dobrze i jest szanowany". - Polska jest od dłuższego czasu wytykana palcem i piętnowana, z racji, że rzekomo praworządność jest u nas nieprzestrzegana - mówił w czasie konferencji Zbigniew Ziobro.

"Wprowadziliśmy mechanizmy demokracji"

Wyjaśniał, że zdaniem UE reformy sądownictwa nie gwarantują niezawisłości sędziów w Polsce. - Wprowadziliśmy mechanizmy demokracji do systemu powoływania sędziów i ten fakt stał się naczelnym zarzutem, jakoby oznaczało by to upolitycznienie - powiedział Ziobro. Zdaniem ministra omawiane zmiany miały zapewnić "transparentność powoływania sędziów oraz zapewnić ich niezawisłość".

- Udział polityków poległaby na tym, że większością kwalifikowaną 3/5, parlament wybiera 15 sędziów do KRS - dodał. - Sędziowie po wyborze są nieodwołani i mają wszystkie gwarancje i przywileje - zaznaczał.

WIDEO - Lublin. Napastnik z nożem zaatakował 80-latka. Staruszek wystraszył złodzieja i pomógł go złapać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl