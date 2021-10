Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że wyrok TK ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym to "powolne wyprowadzanie Polski z UE". - Zaczyna się dyskusja, czy nie zrobić małej federalnej Unii bez Polski. Wtedy znajdziemy się w szarej strefie, co jest samobójstwem geopolitycznym i narażaniem na szwank naszego bezpieczeństwa - powiedział i ostrzegł przed konsekwencjami finansowymi.

- Nie ma żadnego konfliktu pomiędzy polską konstytucją a unijnymi traktatami jeżeli chodzi o niezawisłość sądów - uważa prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dzisiaj nie ma konfliktu: i unijne prawo mówi, że sądy mają być niezależne i nasza konstytucja mówi, że sądy mają być niezależne. Sporu żadnego nie ma - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski: To jest zasłona dymna

- To jest tylko i wyłącznie zasłona dymna. Wszyscy wiemy, że polska konstytucja jest najważniejsza. W momencie, kiedy mamy kolizję polskiego prawa, tych pomysłów, które PiS co chwilę wymyśla, z najważniejszymi wartościami Unii Europejskiej, to oczywiście, że te wartości muszą zwyciężyć i musi zwyciężyć niezawisłość sędziowska, również według naszej konstytucji - powiedział prezydent Warszawy.

Zdaniem Trzaskowskiego Polska nie powinna podważać kwestii traktatowych.

- Jasno jest zapisane (w traktatach - red.), że są zasady, przede wszystkim dotyczące prawa, niezawisłości sądów, wszystkich wartości na których zasadza się Unia Europejska i rząd PiS przez cały czas je łamie - powiedział Trzaskowski. - Jeżeli rząd będzie przeczył wszystkim najważniejszym zasadom Unii Europejskiej, jeżeli nie będzie prowadził żadnego dialogu z TSUE, to to się po prostu źle skończy - ostrzegł polityk PO.

- Unii Europejskiej nie interesuje konkretna organizacja sądów. Chodzi o to, żeby sędziowie byli niezależni, a nie żeby mogli podlegać naciskom politycznym. Tutaj chodzi, o to, żeby sądy były niezależne i wydawały wyroki niezależne, a nie według politycznych wskazówek - dodał prezydent stolicy.

Prezydent stolicy: "Wszyscy za to zapłacimy"

Zdaniem polityka PO nasz kraj może ponieść realne straty. Według niego wykluczenie Polski ze Wspólnoty i urządzenie UE na nowo spowoduje, że znajdziemy się na marginesie. - To jest powolne wyprowadzanie Polski z UE - dodał.

- Wyprowadzenia nas z Unii nie będzie polegało na tym, że Jarosław Kaczyński wyjdzie na mównicę i powie: "wychodzimy". Powolutku będzie postępował w taki sposób, który sprawi, że Unia nam odjedzie - dodał Trzaskowski.

- Koszty są takie, że Polska pozbawia się pod rządami PiS wpływu na unijną politykę i że prawdopodobnie pieniądze będą niestety mrożone - powiedział.

- Już dzisiaj zaczyna się dyskusja, czy nie zrobić małej federalnej Unii bez Polski. Wtedy Polska znajdzie się w szarej strefie, co jest samobójstwem geopolitycznym i narażaniem na szwank naszego bezpieczeństwa. A niestety może to mieć również konsekwencje finansowe. Dlatego, że nie można łamać wszystkich zasad Unii Europejskiej, odwracać się od Unii, nie być konstruktywnym w żadnej kwestii, kłócić się ze wszystkimi, a wyciągać rękę po pieniądze - powiedział Trzaskowski.

Według niego konsekwencje polityki PiS miałyby dotknąć wszystkich obywateli. - Niestety obawiam się, że wszyscy za to zapłacimy rachunek. Bo będzie mniej pieniędzy, mniej szans na rozwój, a niestety również jest to pierwszy krok na drodze do wyprowadzenia nas z UE - ostrzegł włodarz stolicy.

TK: konstytucja nad prawem europejskim

W czwartek Trybunał Konstytucyjny uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

"Wynik TK potwierdza to, co wynika z treści konstytucji, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad innymi źródłami prawa" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartkowym wpisie na Facebooku. Zaznaczył, że Polska ma takie same prawa jak inne państwa i chce, by były one respektowane.

Morawiecki podkreślił równocześnie, że wejście Polski do UE było "jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci", a "miejsce Polski jest i będzie w europejskiej rodzinie narodów".

