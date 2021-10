Jarosław Kaczyński mówił, że Jerzy Wilk udowodnił, że można swoim życiem uczynić wiele "dla swojej ojczyzny, dla swojej ziemi, dla tej swojej mniejszej ojczyzny".

Prezes PiS przypomniał, że Wilk był m.in. prezydentem Elbląga, posłem, ale - stwierdził Kaczyński - to dalece nie wyczerpuje jego życiorysu i zasług m.in. dla ziemi elbląskiej i ludzi pokrzywdzonych przez los.

Kaczyński o zasługach Wilka

- Był człowiekiem nie tylko zaangażowanym, pracowitym, rzetelnym, utalentowanym, takim, który potrafi działać, organizować innych, ale był także człowiekiem po prostu dobrym - powiedział prezes PiS.

Dodał, że Wilk odszedł przedwcześnie w maju tego roku i był człowiekiem, który mógł zdziałać jeszcze bardzo wiele dla ziemi elbląskiej, a poprzez tę ziemię także dla Polski.

Odnosząc się do nadania imienia Jerzego Wilka Mostowi Południowemu na kanale żeglugowym Mierzei Wiślanej Kaczyński stwierdził, że jest to miejsce szczególne z punktu widzenia byłego prezydenta Elbląga.

- Tu za chwilę, za rok, w pełni ze wszystkimi innymi inwestycjami za dwa lata, powstanie kanał, który wiele lat był projektem i marzeniem wielu ludzi tej ziemi, był projektem i marzeniem także Jerzego Wilka - mówił Kaczyński.

Dodał, że momentem, od którego realizacja tej inwestycji zaczęła być możliwa było zwycięstwo Wilka w wyborach prezydenckich w Elblągu. Kaczyński dodał, że Wilk co prawda krótko sprawował tę funkcję, ale dotrzymał słowa i zrealizował wszystko, co zapowiedział.

"Zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach tej ziemi"

- Trzeba dotrzymywać słowa, realizować zapowiedzi i Jerzy Wilk właśnie to czynił w Elblągu i czynił w swoim życiu. I dlatego tak bardzo zasłużył na to upamiętnienie i tak bardzo zasłużył na to, by ten przekop, ten kanał, ta nowa szansa dla Elbląga i ziemi elbląskiej była wiązana z jego imieniem - powiedział prezes PiS.

Według niego, Wilk "zapisał się pięknie, złotymi zgłoskami w dziejach tej ziemi, w dziejach Elbląga". - Zapisał się też poprzez tę działalność w dziejach naszej ojczyzny - dodał.

Jerzy Wilk, poseł PiS na Sejm RP VIII i IX kadencji zmarł w maju br. po długiej chorobie, miał 66 lat. Był wieloletnim samorządowcem, w latach 2013-2014 prezydentem Elbląga. Był zwolennikiem budowy przekopu Mierzei Wiślanej; przekonywał, że ta inwestycja przyniesie korzyści gospodarcze i społeczne oraz zapewni bezpieczeństwo. Jako poseł pełnił rolę sprawozdawcy przy pracach legislacyjnych związanych z budową tej nowej drogi wodnej, która połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym.

