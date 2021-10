Said al-Dżabri, były wysoki rangą saudyjski urzędnik ds. bezpieczeństwa powiedział, że następca saudyjskiego tronu, książę Muhammad ibn Salman chwalił się w 2014 roku podczas spotkania z ówczesnym szefem wywiadu, że jest gotów zabicia króla Arabii Saudyjskiej - podała w poniedziałek AP.

- Chcę zamordować króla Abdullaha. Dostanę z Rosji pierścień z trucizną. Wystarczy, że uścisnę mu rękę, a on zakończy życie - miał Muhammad ibn Salman, według Al-Dżabriego, powiedzieć Muhammadowi ibn Najifowi kierującemu wówczas ministerstwem spraw wewnętrznych. Saudyjski wywiad miał potraktować sprawę "poważnie".

ZOBACZ: Organizacja pozywa następcę saudyjskiego tronu. Za zabójstwo Chaszodżdżiego

W owym czasie Muhammad ibn Salman, syn ówczesnego następcy tronu Salmana ibn al-Aziza as-Su’ud, nie pełnił żadnej funkcji w rządzie, i - jak pisze Associated Press - był odźwiernym w rezydencji ojca. Dziś jest ministrem obrony Arabii Saudyjskiej - w momencie powołania na urząd był najmłodszą osobą na tym stanowisku na świecie, a także przewodniczącym Rady Gospodarki i Rozwoju i de facto władcą królestwa. W 2018 roku "Forbes" umieścił go na ósmym miejscu wśród najbardziej wpływowych osób na świecie.

Nagrania z "saudyjskimi i amerykańskimi sekretami"

Ojciec księcia wstąpił na tron w 2015 roku, gdy jego poprzednik, a zarazem przyrodni brat, król Abdullah zmarł z przyczyn naturalnych.

Al-Dżabri, współpracujący niegdyś z amerykańskimi służbami do zwalczania terroryzmu, a obecnie przebywający na wygnaniu w Kanadzie, w wywiadzie dla programu "60 Minutes" w amerykańskiej telewizji CBS poinformował, że jego wypowiedzi nie są gołosłowne, bowiem dysponuje nagraniami, które "mogą ujawnić wiele saudyjskich i amerykańskich sekretów".

Były saudyjski urzędnik opisał 36-letniego następcę tronu Arabii Saudyjskiej jako "psychopatę i zabójcę" i dodał, że "książę Muhammad ibn Salman nie spocznie dopóki nie ujrzy go martwego".

ZOBACZ: Wielka Brytania. Cena benzyny bezołowiowej na najwyższym poziomie w historii

Na prośbę o skomentowanie wysuwanych przez niego oskarżeń rząd Arabii Saudyjskiej przekazał dziennikarzom CBS, że "Al-Dżabri jest zdyskredytowanym byłym urzędnikiem państwowym z długą historią fabrykowania informacji w celu ukrycia popełnionych przez siebie przestępstw finansowych".

Syn i córka Al-Dżabriego zostali w marcu 2020 roku zatrzymani w Rijadzie i skazani na karę odpowiednio 9 lat i 6,5 roku więzienia za pranie pieniędzy. Zdaniem Human Rights Watch wyrok został wydany, by zmusić byłego saudyjskiego urzędnika do powrotu do ojczyzny.

WIDEO - Australia. Tajemnicze zaginięcie czterolatki. Gdzie jest Cleo Smith? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/kmd/PAP