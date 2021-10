Donald Tusk został w sobotnim głosowaniu wybrany na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej - poinformowała na niedzielnej konferencji krajowy komisarz wyborczy PO Dorota Niedziela. Poparło go 97,4 proc. głosujących.

W powszechnym partyjnym głosowaniu, przeprowadzonym w sobotę 23 października między godz. 10 a 18 na jedynego kandydata Donalda Tuska, jak poinformowała Niedziela, głosowało ponad 11 tys. członków Platformy, czyli 97,4 proc.

Donald Tusk od lipca był pełniącym obowiązki przewodniczącego PO. Obecne wybory zostały zarządzone, choć kadencja poprzednika Tuska, Borysa Budki, upływa dopiero w styczniu 2022 roku. Władze PO zdecydowały się jednak na przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, bo w październiku odbywały się wybory na wszystkich szczeblach władzy w partii.

Mieczysław Struk wygrał z Agnieszka Pomaską

"Gratulacje dla nowego Przewodniczącego Regionu Pomorskiego PO @strukmieczyslaw. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wsparcie w tych ostatnich tygodniach. Mile wspominam wszystkie spotkania w pomorskich powiatach. Do zobaczenia na kolejnych!" - napisała Agnieszka Pomaska w sobotę wieczorem na Twitterze.

Przed wyborami posłankę wsparł m.in. lider PO Donald Tusk.

Mieczysława Struka popierał natomiast dotychczasowy przewodniczący Sławomir Neumann.

Dolnośląskie dla Michała Jarosa

Poseł Michał Jaros w sobotę wieczorem zamieścił na swoim Twitterze tylko jedno słowo: "Dziękuję!". Z nieoficjalnych informacji wynika, że Jaros wygrał wybory na szefa dolnośląskiej PO, pokonując prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja. Oficjalne wyniki mają być ogłoszone w niedzielę przed południem.

Jaros wygrał, choć poparcia Szełemejowi udzielili m.in. lider PO Donald Tusk, były lider i p.o. szefa dolnośląskich struktur Grzegorz Schetyna oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Posła Michała Jarosa popierali natomiast m.in. senator Bogdan Zdrojewski i poseł Robert Kropiwnicki.

Wielkopolskie dla Rafała Grupińskiego

Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej PO w Wielkopolsce Marek Ziółkowski poinformował w czasie wieczornej konferencji prasowej, że na Rafała Grupińskiego oddano 89,5 proc. ważnych głosów.

W wyborach na szefa wielkopolskiej PO oprócz Grupińskiego zarejestrował się także poseł Waldy Dzikowski – przewodniczący partii w regionie do 2010 r.

W poniedziałek Dzikowski ogłosił jednak, że zrezygnował ze startu i poparł Grupińskiego. Obaj politycy przekonywali na wspólnej konferencji prasowej, że mają podobne poglądy, a rywalizacja między nimi o przewodniczenie wielkopolskiej PO nie ma większego sensu. Dzikowski ma zostać wiceprzewodniczącym partii w regionie.

Marek Ziółkowski podał, że spośród ponad 1,5 tys. uprawnionych do głosowania w Wielkopolsce członków PO w sobotnich wyborach zagłosowało 75,2 proc. osób. - Pokazuje to dużą mobilizację członków Platformy - podkreślił.

Dodał, że w sobotę wybrano łącznie 17 szefów powiatowych struktur partii w Wielkopolsce.

Koniec ery Tyszkiewicza w Podlaskiem

Poseł Krzysztof Truskolaski został nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Podlaskiem - podała podlaska PO na Twitterze. Truskolaski był jedynym kandydatem. W wyborach nie startował dotychczasowy wieloletni szef PO w regionie poseł Robert Tyszkiewicz.

Poza wpisami w mediach społecznościowych oficjalnych wyników jeszcze nie podano. Nowy przewodniczący PO w Podlaskiem Krzysztof Truskolaski - również w mediach społecznościowych - w reakcji na informację PO o jego wyborze, na razie krótko podziękował.

"Dziękuję za okazane zaufanie i każdy oddany głos"- napisał Truskolaski na Twitterze. Już wcześniej, na niedzielę w południe w Białymstoku zapowiedział konferencję prasową związaną z przeprowadzonymi wewnętrznymi wyborami w partii.

Kim jest Truskolaski?

Krzysztof Truskolaski ma 31 lat. Jest posłem drugą kadencję. Posłem został w 2015 r. startując z listy Nowoczesnej. Od 2018 r. jest w sejmowym klubie Koalicji Obywatelskiej. W PO jest od 2019 r. W tym samym roku z listy tej partii zdobył mandat posła. Z wykształcenia jest ekonomistą. Jest synem prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Robert Tyszkiewicz stał na czele podlaskiej PO od 2006 do 2010 r. i ponownie od 22 października 2013 r. gdy został znów wybrany na przewodniczącego.

Wiadomo, że nowym przewodniczącym PO w Łomży został Piotr Serdyński, szef klubu radny Koalicji Obywatelskiej w łomżyńskiej Radzie Miasta, który zastąpił Cezarego Kisiela - poinformował o tym oficjalnie w przesłanym komunikacie przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Maciej Borysewicz. Szefem struktur powiatowych łomżyńskich został ponownie radny sejmiku Jacek Piorunek.

Zacięta walka w woj. opolskim

Jak poinformowała Regionalna Komisja Wyborcza Platformy Obywatelskiej w Opolu, na kolejną kadencję PO w województwie opolskim wybrano Andrzeja Bułę, który oprócz funkcji partyjnej jest marszałkiem województwa opolskiego. W wyborach wzięło udział 67 proc. uprawnionych.

W stolicy regionu nowym przewodniczącym PO został wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca. On także nie miał kontrkandydata po tym, jak poseł na Sejm Tomasz Kostuś - dotychczasowy szef struktur miejskich - zrezygnował z ubiegania się o reelekcję.

W Nysie nowym szefem powiatowym PO jest poseł na Sejm Rajmund Miller, który wygrał głosowanie z Danielem Palimąką - pracującym w gabinecie marszałka województwa opolskiego.

Zacięta walka o stanowisko szefa powiatu miała miejsce w Kędzierzynie-Koźlu, o które ubiegał się dotychczasowy przewodniczący Michał Nowak i były poseł na Sejm, obecnie piastujący stanowisko sekretarza wojewódzkiego partii, Robert Węgrzyn. Wybory wygrał Michał Nowak.

Tomasz Lenz wygrywa w regionie kujawsko-pomorskim

Poseł Tomasz Lenz z Torunia ponownie został szefem Platformy Obywatelskiej w regionie kujawsko-pomorskim. Nowym szefem PO w Bydgoszczy został Michał Sztybel - poinformowały lokalne władze ugrupowania.

Jak podała kujawsko-pomorska PO, na Lenza głos oddało 89 proc. uprawnionych. Był jedynym kandydatem.

Lenz ma 53 lata. Posłem jest od 2005 roku. W 2018 roku był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Torunia. Zajął drugie miejsce, uzyskując poparcie niemal 24 proc. głosów.

"Poważny sygnał"

"Poparcie jakie otrzymałem od członków PO jest dla mnie poważnym sygnałem - »oczekujemy, że jak zawsze ogarniesz kampanie w województwie, będziesz wspierał struktury - szczególnie te w mniejszych powiatach, gdzie jest trudniej, pomożesz przy układaniu list, będziesz zawsze tam, gdzie będziesz potrzebny. No i wygramy wybory w regionie do Sejmu i Senatu, sejmiku i europarlamentu«. Skąd ja to znam" - napisał Lenz na Facebooku po ponownym wyborze na przewodniczącego PO w regionie.

Wybrano także powiatowe władze PO. Nowym szefem PO w Bydgoszczy został Michał Sztybel, we Włocławku Marek Wojtkowski, w powiecie toruńskim ziemskim Mirosław Graczyk.

Szefami struktur powiatowych ponownie zostali Mariusz Trojanowski w powiecie aleksandrowskim, Jerzy Kowalski w lipnowskim, Halina Janowska-Giłka w tucholskim, a Aleksandra Nowakowska w żnińskim.

Artur Gierada szefem w Świętokrzyskiem

Artur Gierada, który był jedynym kandydatem na szefa PO w Świętokrzyskiem, zdobył 97 proc. głosów. - Wiem, że to kampania wewnętrzna, która nie budziła takich emocji, jak w poprzednich latach, kiedy było więcej konkurencji. Chciałbym wam podziękować, że była to kampania merytoryczna, to świadczy o dojrzałości naszej partii – mówił po ogłoszeniu wyników Artur Gierada.

Gierada podkreślał, że przed PO stoi wielkie zadanie: "żeby przyciągnąć ludzi do siebie, przekonać ich do naszej wizji Polski".

- Szczególnie tutaj w Kielcach i woj. świętokrzyskim, ponieważ wiemy, że nasza partia osiąga o wiele lepsze wyniki w Polsce zachodniej i północnej, ale jeśli chodzi o ścianę wschodnią i południe Polski, mamy więcej do nadrobienia. Czeka nas o wiele więcej pracy niż w innych częściach kraju, ale jestem przekonany, że nam się uda. Jestem przekonany, że pokonamy PiS – mówił.

Olgierd Geblewicz bierze zachodniopomorskie

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz został szefem Platformy Obywatelskiej w regionie, a poseł Arkadiusz Marchewka - w Szczecinie.

Jak podała zachodniopomorska PO, na Geblewicza głos oddało 92,65 proc. uprawnionych, a na Marchewkę - 88,89 proc. Marszałek woj. zachodniopomorskiego podziękował za wsparcie członkom Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim. "To dla mnie wielkie wyzwanie i zobowiązanie!" - napisał na Facebooku Geblewicz.

Arkadiusz Marchewka na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał, że ten wybór to dla niego "wielka satysfakcja i jeszcze większe poczucie odpowiedzialności".

"Do Platformy Obywatelskiej dołączyłem 14 lat temu jako młody chłopak. W tym czasie wybieraliście mnie do rady osiedla, rady miasta, a później do Sejmu. Dziś zaczynam kolejny ważny etap mojej działalności i biorę pełną odpowiedzialność za szczecińską Platformę. Chcę zapewnić moich i naszych wyborców - jesteśmy tu dla Was!" - napisał poseł.

Protas wygrywa w woj. warmińsko-mazurskim

Poseł Jacek Protas pozostanie szefem regionu warmińsko-mazurskiego Platformy Obywatelskiej. W sobotę pokonał wiceprezydenta Olsztyna Ryszarda Kucia, uzyskując 72 proc. głosów - wynika ze wstępnych danych komisji wyborczej.

Informację o wstępnych wynikach głosowania na szefa warmińsko-mazurskiej PO przekazał przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Marcin Politewicz. - Oddano w sumie 570 ważnych głosów. Jacek Protas otrzymał 72 proc. głosów, Ryszard Kuć 28 proc. - powiedział.

Protas przewodniczy zarządowi regionu Platformy od 2006 roku. Od 2015 r. jest posłem PO. Wcześniej działał w samorządzie terytorialnym - pełnił funkcje m.in. marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, starosty lidzbarskiego i przewodniczącego rady miejskiej Lidzbarka Warmińskiego.

