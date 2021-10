W sobotę o godz. 14 w Michałowie przed siedzibą Straży Granicznej rozpoczęła się się manifestacja pod hasłem "Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!", będąca wyrazem sprzeciwu reakcji polskich władz na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. W proteście wzięły udział byłe pierwsze damy Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, które odczytały apel, pod którym podpisała się także Danuta Wałęsa, która z powodów zdrowotnych nie pojawiła się w Michałowie.

Kwaśniewska: sprzeciwiamy się tej władzy

- Byłyśmy z panią prezydentową Komorowską w remizie strażackiej w Michałowie. Wiemy, jak wiele dóbr czeka w tym miejscu na przekazanie dla potrzebujących. Najgorsze jest to, że jest tak wielki problem w ich dostarczeniu - powiedziała Jolanta Kwaśniewska. - Jest co rozdzielać. Musimy zrobić wszystko, żeby służby medyczne, organizacje humanitarne, a także dziennikarze zostali dopuszczeni do bezpośredniej strefy, żeby mogli relacjonować, co się tam dzieje - powiedziała Kwaśniewska.

- Każdy z nas ma możliwość pomocy - powiedziała była prezydentowa. - Musimy dać wyraz naszemu człowieczeństwu. Musimy powiedzieć, że sprzeciwiamy się tej władzy, która nie widzi w ludziach, którzy szukają dla siebie i bliskich lepszego życia (człowieka - red.) - mówiła była pierwsza dama.

Przypomniała, że "Polacy przez wiele wiele lat przechodzili przez zachodnią granicę i nie czekały na nich zasieki, tylko była wyciągnięta pomocna dłoń".

Wspominając m.in. inicjatywę zielonych świateł, oznaczających domy, w których uchodźcy mogą znaleźć pomoc, mówiła także, że Michałowo "to świetne miejsce", z którego "trzeba brać przykład".

- Chciałabym, aby powstał cały łańcuch takich miejscowości, które będą myślały podobnie, jak tutaj (się myśli - red.) - mówiła Kwaśniewska.

Protest "Matki na granicę". Pierwsze damy w Michałowie

"Stanowczo sprzeciwiamy się przetrzymywaniu kogokolwiek w lesie, przepychaniu ludzi przez granicę polsko-białoruską, haniebnemu traktowaniu drugiego człowieka" - przekazali organizatorzy protestu, wśród nich Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet.

"Mamy dość bezsilności. Nie chcemy i nie możemy przyzwalać dłużej na okrucieństwo i tortury, nieludzkie traktowanie i odzieranie z godności migrantów, uchodźców na terenie przygranicznym Polski i Białorusi" - podkreślili.

Manifestacji towarzyszy zbiórka na rzecz dla migrantów i uchodźców przebywających w przygranicznych lasach. Jak wyjaśnili organizatorzy, pilnie potrzebne są przede wszystkim bielizna, ciepła odzież i buty, termosy, power banki i śpiwory.

