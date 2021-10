- Najważniejszym tematem Rady Europejskiej były ceny energii i kryzys na rynkach. Jego geneza ma dwa praźródła: nadmierną zależność wielu państw na rynku gazu od Rosji, a także spekulacje związane z prawami do emisji CO2 - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, odczuwa "gorzką satysfakcję", że miał rację co do "dyktatu, jakim posługuje się Władimir Putin".