IMGW wydał w czwartek po południu ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju.

Na terenie pięciu województw ostrzeżenia mają drugi stopień: w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w woj. zachodniopomorskim oraz na północy woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. Według prognoz średnia prędkość wiatru wyniesie tam ok. 30-50 km/h, a w porywach osiągać będzie ponad 100 km/h.

W pozostałych województwach wydane alerty mają niższy, pierwszy stopień. Tam porywy wiatru mogą osiągać ok. 90 km/h.

💨Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują już niemal w całym kraju.

➡️Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są nad morzem i w zachodniej Polsce.

🟠W ostatnim czasie ostrzeżeniem przed silnym wiatrem zostało też objęte woj. lubelskie.https://t.co/HaFFJnhfvQ⚠️ pic.twitter.com/IZPVfePurH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 21, 2021

W związku silnym wiatrem straż pożarna odnotowała blisko dwa tysiące interwencji. Najwięcej na Dolnym Śląsku, gdzie strażacy interweniowali ponad tysiąc razy.

Pierwsza ofiara wichur

Jak poinformowała Magdalena Cwynar z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkie PSP we Wrocławiu, najtrudniejsza sytuacja jest w powiatach legnickim, bolesławieckim, lwóweckim i karkonoskim. - Tam mam bardzo dużo interwencji to powalone drzewa, zerwane trakcje i zerwane dachy. Łącznie w regionie do tej pory odnotowaliśmy ponad 1,1 tys. interwencji - powiedziała strażak zaznaczając, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Warunki atmosferyczne przyczyniły się do śmierci jednej osoby. W miejscowości Rusko na drodze krajowej nr 5 w wyniku porywistego wiatru dachował samochód dostawczy. Zginął jego kierowca.

W Siechnicach zawaliła się ściana budynku ciężko raniąc robotnika; mężczyzna jest reanimowany. Do zawalenia się ściany budynku doszło też we Wrocławiu. Tu nikt nie ucierpiał.

- Groźne zdarzenie mieliśmy też w Trzebnicy. Przed autobus przewożący dzieci spadł konar; na szczęście nie ma osób poszkodowanych - powiedziała Cwynar.

Silny wiatr w Lubuskiem

W woj. lubuskim strażacy przyjęli od rana ponad 110 zgłoszeń dotyczących skutków silnego wiatru. Większość z nich dotyczy powalonych drzew i połamanych konarów. Nikt nie został ranny - poinformował oficer dyżurny lubuskiej PSP.

Jak przekazała rzeczniczka spółki Enea Operator Danuta Tabaka, przed południem w woj. lubuskim około 12 tys. odbiorców nie miało dostaw prądu z powodu awarii związanych z silnym wiatrem. Dodała, że są one usuwane na bieżąco. Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Bartłomiej Mądry przekazał, że w pow. gorzowskim i Gorzowie Wlkp. strażacy zanotowali dotąd ok. 30 zdarzeń związanych z pogodą. Nie było osób poszkodowanych. Zgłoszenia dotyczą przewróconych przez wiatr drzew i zerwanych konarów leżących na ulicach i drogach. W dwóch przypadkach zostały uszkodzone samochody, m.in. przy ul. Teatralnej w Gorzowie, gdzie drzewo uszkodziło trzy zaparkowane pojazdy. Arkadiusz Kaniak z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze przekazał, że w powiecie i mieście strażacy przyjęli ok. 30 zgłoszeń o powalonych przez wiatr drzewach, w dwóch przypadkach zostały uszkodzone samochody. Zgodnie z ostrzeżeniem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej silny wiatr ma występować w woj. lubuskim do godzin wieczornych, w czwartek (21 października b.). W północnej części regionu wiatr może osiągać w porywach do 100 km/h, natomiast w południowej do 90 km/h. Przed południem najsilniejsze porywy wiatru – 83 km/h - były zanotowane w Słubicach – przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. Ciężarówka zmieciona z drogi Lubuscy Łowcy Burz poinformowali, że na trasie Bolesławiec-Legnica w woj. dolnośląskim silny wiatr zmiótł z drogi ciężarówkę z naczepami. Z kolei w okolicach Wolsztyna w woj. wielkopolskim wiatr wzbił w powietrze piasek znacznie ograniczając widoczność na drogach. Wichury na Podkarpaciu Na Podkarpaciu w ciągu ostatniej doby strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków silnych podmuchów wiatru już ponad 50 razy. - Na szczęście nic nikomu się nie stało - powiedział w czwartek rzecznik podkarpackiej PSP brygadier Marcin Betleja. - Nasze interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów oraz drzew powalonych na jezdnie, chodniki i posesje - wyjaśnił Betleja. Jak zaznaczył, najwięcej interwencji odnotowano powiatach: krośnieńskim, sanockim, ropczycko-sędziszowskim i rzeszowskim. - Na szczęście nic nikomu się nie stało. Nikt nie został ranny - dodał. ZOBACZ: Silny wiatr w całej Polsce. Ostrzeżenia IMGW i alert RCB Rzecznik podkarpackiej straży pożarnej zaapelował o ostrożność. - Pamiętajmy, żeby pozamykać w domach drzwi i okna. Z balkonów i tarasów pousuwajmy także przedmioty, które zdmuchnięte podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę - przypomniał. Unikajmy - podkreślił rzecznik - "wchodzenia na zadrzewione tereny". - Nie wchodźmy do parków, lasów. Pamiętajmy, aby nie parkować samochodów pod drzewami lub reklamami wielkopowierzchniowymi - dodał brygadier Betleja. Poszkodowani w Zachodniopomorskiem Jedna osoba została poszkodowana po tym, jak drzewo spadło na samochód w wyniku silnego wiatru w Gryfinie (Zachodniopomorskie) - poinformował w czwartek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Tomasz Kubiak. Strażacy od rana interweniowali ponad 80 razy. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak przekazał szczeciński oddział GDDKiA, na ul. Łużyckiej w Gryfinie (dk 31) wprowadzono ruch wahadłowy. Również w powiecie gryfińskim, w miejscowości Stołeczna, wiatr zerwał dach z budynku sali gimnastycznej. Nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracuje sześć zastępów strażaków. #KRAJ: Stołeczna, pow. gryfiński- zerwany dach przez wiatr z budynku szkoły, dokładniej sali gimnastycznej. Nie ma osób poszkodowanych, na miejscu 6 zastępów. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 21, 2021 Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w w miejscowości Baszewice, w powiecie gryfickim. Pociąg osobowy uderzył tam w drzewo, które wiatr powalił na tory. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. #PILNE: Baszewice, pow. gryficki - pociąg osobowy uderzył w drzewo znajdujące się na torowisku. Dwie osoby zostały poszkodowane, na miejscu trzy zastępy. W drodze ZRM. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 21, 2021 IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa zachodniopomorskiego. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim do 110 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątkowego poranka. Sztorm na Bałtyku Sztorm na Bałtyku uspokoił się, ale chwilowo. Wkrótce wiatr ma przybrać na sile – przekazał w czwartek rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Według ostrzeżenia IMGW, ma wiać w porywach nawet do 11 stopni w skali Beauforta. Jak przekazał Walijewski, w nocy wiatr na Bałtyku wiał w porywach do 25 m/s (10 st. w skali Beauforta - red.), obecnie sytuacja nieco się uspokoiła - wiatr w porywach osiąga prędkość do 12 m/s (6 st. B). Rzecznik dodał, że sztorm ma wkrótce przybrać na sile, ale "nie będzie spektakularny", wieje wiatr odlądowy – fale są widoczne, ale przy brzegu nie będą bardzo wysokie. IMGW wydał ostrzeżenie przed silnym sztormem, wiatr na Bałtyku będzie wiał z siłą od 7 do 8, a przejściowo w porywach nawet do 10 stopni w skali Beauforta w części zachodniej i 11 st. B w częściach południowej i południowo-wschodniej. Prognozowany jest też przelotny deszcz, a miejscami burze.

dk/bas/Polsatnews.pl/PAP