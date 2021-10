Do zdarzenia doszło po godzinie 12:30. Silne wichury powaliły drzewo, które spadło wprost na tory kolejowe przed jadąc pociąg osobowy.

#PILNE: Baszewice, pow. gryficki - pociąg osobowy uderzył w drzewo znajdujące się na torowisku. Dwie osoby zostały poszkodowane, na miejscu trzy zastępy. W drodze ZRM. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 21, 2021

Był to pociąg Polregio "Pomerania" relacji Szczecin-Kołobrzeg.

- Na miejsce wysłaliśmy już ekipę techniczną, która ma usunąć drzewo z torów. Pasażerowie wysiądą w Gryficach, a w dalszą podróż zabierze ich kolejny pociąg tego samego przewoźnika, który zostanie wysłany z Goleniowa - poinformował Pietrzykowski.

Jak podał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach mł. kpt. inż. Łukasz Góralski, uszkodzone zostały boczne szyby oraz przednia część pociągu, którym podróżowało 76 osób.

Jak dodał "trzy z nich zostały poszkodowane, jedna odmówiła pomocy".

Wiatr zerwał dach sali gimnastycznej

Również w powiecie gryfińskim, w miejscowości Stołeczna, wiatr zerwał dach z budynku sali gimnastycznej. Nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracuje sześć zastępów strażaków.

#KRAJ: Stołeczna, pow. gryfiński- zerwany dach przez wiatr z budynku szkoły, dokładniej sali gimnastycznej. Nie ma osób poszkodowanych, na miejscu 6 zastępów. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 21, 2021

Z kolei w samym Gryfinie, przy ulicy Łużyckiej, drzewo spadło na samochód. Poszkodowana została jedna osoba.

450 interwencji

Do godziny 13.30 zachodniopomorscy strażacy interweniowali w województwie 450 razy. Najczęściej były to wyjazdy do powalonych drzew. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: myśliborskim, gryfińskim i goleniowskim.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa zachodniopomorskiego. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim do 110 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątkowego poranka.

