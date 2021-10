W czwartek Polska znajdzie się w zasięgu głębokiej zatoki niskiego ciśnienia z frontem chłodnego powietrza, który w ciągu dnia będzie przemieszczał się z zachodu na wschód kraju. Będzie deszczowo i bardzo wietrznie.

- Niemal w całym kraju będą przelotne opady deszczu, choć na ogół nie będą intensywne. Największe opady prognozowane są na Pomorzu i na zachodzie, gdzie może spaść do 15 mm. Na północy kraju możliwe burze z krupą śnieżną. Temperatura maksymalna powietrza w ciągu dnia będzie wyrównana na przeważającym obszarze kraju - od 16 do 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie spodziewamy się maksymalnie 12 stopni - powiedziała Ewa Łapińska z IMGW-PIB.

Wiatr od 80 do 110 km/h

W ciągu dnia wiatr wiejący od zachodu, będzie przybierał na sile. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju osiągnie do 100 km/h, nad morzem 110 km/h, a w wysokich partiach gór nawet 130 km/h. Na przeważającym obszarze kraju w ciągu dnia prędkość wiatru będzie wynosiła od 80 do 90 km/h. Na Bałtyku zapowiadany jest silny sztorm.

W nocy prognozowany jest nadal silny i porywisty wiatr, dochodzący w porywach do 70 km/h, a nad morzem do 100 km/h. Przelotne opady deszczu możliwe są w całym kraju. Nad morzem i w północnej części prognozowane burze. Temperatura spadnie w nocy do 2 stopni Celsjusza na Podhalu, 4-5 stopni na zachodzie, 5-6 stopni na wschodzie oraz 7 stopni nad morzem.

Uwaga, silny wiatr.💨 Na Bałtyku sztorm.🌊



⚠️Dziś silny wiatr jest prognozowany w większej części kraju, ale najsilniejsze porywy wystąpią nad morzem (do 110 km/h) i w północno-zachodniej Polsce (do 100 km/h).

➡️https://t.co/X0qPEdwOPO

➡️https://t.co/vIqaRWQy9t#IMGWmeteo pic.twitter.com/eDEfF4YuuI — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 21, 2021

Niemal w całym kraju może w czwartek silnie wiać, a najsilniej na północnym zachodzie i nad morzem. Prędkość porywów wiatru może przekraczać tam 100 km/h - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty rozsyła też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alerty w 14 województwach

IMGW wydał w czwartek rano alerty przed silnym wiatrem dla czternastu województw, wszystkich poza woj. lubelskim i w woj. małopolskim.

Na terenie pięciu województw ostrzeżenia mają drugi stopień: w północno-zachodniej części woj. lubuskiego i wielkopolskiego, w woj. zachodniopomorskim oraz na północy woj. pomorskiego i woj. warmińsko-mazurskiego. Według prognoz średnia prędkość wiatru wyniesie tam ok. 30-50 km/h, a w porywach osiągać będzie ponad 100 km/h.

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano możliwy silny wiatr (21/22.10). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy". SMS-y z ostrzeżeniem przesłano do odbiorców w części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego." Na Twitterze podał Alert RCB.

❗❗Uwaga Alert RCB❗❗



"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano możliwy silny wiatr (21/22.10). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy".

SMS-y z ostrzeżeniem przesłano do odbiorców w części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. pic.twitter.com/bw9HQNCQOh — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 21, 2021

W pozostałych województwach wydane alerty mają niższy, pierwszy stopień. Tam porywy wiatru mogą osiągać ok. 90 km/h.

Do mieszkańców tych części kraju, gdzie prognozowany jest silny wiatr, rano alerty rozsyła RCB

wys/ml/PAP/TwojaPogoda.pl