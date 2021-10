XVIII Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina wygrał Kanadyjczyk Bruce (Xiaoyu) Liu. Prezydent Andrzej Duda wręczył mu złoty medal oraz podziękował wszystkim laureatom za to, że grali Chopina, rozsławiając jego muzykę i imię na całym świecie.

Prezydent wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w pierwszym koncercie laureatów Konkursu Chopinowskiego w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pianistom i muzykom, którzy zgłosili się do XVIII Konkursu.

- Dziękuję, że włożyliście w to wysiłek, ogromne emocje - powiedział Andrzej Duda. W opinii prezydenta, wybór zwycięzcy konkursu był niezwykle trudny.

- Jesteśmy dumni z tego, że Chopin był Polakiem, pochodził z naszego kraju i stąpał po polskiej ziemi. Słyszymy w tej muzyce Polskę. Kiedy ją słyszymy, widzimy płynącą Wisłę, pochylone wierzby, charakterystyczne dla naszego kraju krajobrazy - mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że muzyka Chopina jest światowa, jest wielką dumą.

Podsumowując swoje wystąpienie, pogratulował raz jeszcze laureatom i pianistom i podziękował za to, że "grali Chopina, rozsławiając jego muzykę i imię na całym świecie".

PAP/Andrzej Lange Laureaci trzeciego i czwartego miejsca odebrali nagrody odebrali z rąk wicepremiera, ministra kultury P. Glińskiego

12 pianistów w finale

To był konkurs rekordowy. Poziom pianistyczny był chyba najwyższy w historii - ocenił wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Przypomniał, że do finałowej rundy konkursu zostało dopuszczonych aż dwunastu pianistów. Dziękując organizatorom Gliński zwrócił uwagę na "niezwykle trudne zadanie jury", które musiało wyłonić zwycięzcę spośród "bardzo wyrównanej stawki uczestników". W jego opinii, świadczy to "o bardzo wysokim poziomie rywalizacji".

- To wielkie osiągnięcie tych młodych ludzi, którzy wystartowali - powiedział. Podkreślił, że to dzięki nim transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe konkursowych zmagań cieszyły się wielką popularnością.

- To ci młodzi ludzie nieśli Chopina i jego muzykę i dzięki nim mogliśmy być oniemiali z zachwytu, gdy prezentowali te najwyższe osiągnięcia kultury światowej – podsumował prof. Gliński.

PAP/Andrzej Lange Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady zajął I miejsce i odebrał nagrodę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy

Wachlarz nagród

Podczas gali laureaci odbierali nagrody główne oraz specjalne. Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady zajął I miejsce i odebrał nagrodę z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Drugie miejsce w Konkursie Chopinowskim zajęli ex aequo Alexander Gadjiev reprezentujący Włochy i Słowenię oraz Kyohei Sorita z Japonii - nagrody wręczyła im wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Laureatem trzeciego miejsca jest Martin Garcia Garcia z Hiszpanii, czwartą nagrodę otrzymali ex aequo Japonka Aimi Kobayashi oraz Polak Jakub Kuszlik - swoje nagrody odebrali z rąk wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego. Na piątym miejscu uplasował się Leonora Armellini z Włoch - nagrodę odebrała od wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza. Szóste miejsce zajął JJ Jun Li Bui reprezentujący Kanadę - nagrodę wręczyła mu wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Za najlepsze wykonanie sonaty nagrodzono Alexandra Gadjieva - nagrodę ufundował Krystian Zimerman, a wręczył w jego imieniu Andrzej Kosowski. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Jakub Kuszlik - odebrał ją od prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej. Zaś laureatem nagrody ufundowanej przez Filharmonię Narodową za najlepsze wykonanie koncertu został Martin Garcia - otrzymał ją od dyrektora FN Wojciecha Nowaka. Jury nie przyznało nagrody specjalnej Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza.

Pozostali finaliści XVIII Konkursu Chopinowskiego otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wręczone przez Machnowską-Górę.

PAP/Albert Zawada Pierwsza nagroda wynosi 40 tys. euro

40 tysięcy euro i 500 tysięcy jenów dla zwycięzcy

Pierwsza nagroda wynosi 40 tys. euro od Prezydenta RP. Zwycięzca dostanie również 500 tys. jenów (ok. 17 tys. zł) od Prezydenta Miasta Hamamatsu. Ponadto, Filharmonia Narodowa gwarantuje nagrodę 5 tys. euro za najlepsze wykonanie koncertu.

Fundatorem nagrody za drugie miejsce w wysokości 30 tys. euro jest Marszałek Sejmu RP, zaś kwota 20 tys. euro za trzecie miejsce pochodzi od Prezesa Rady Ministrów. Laureatom pierwszych trzech miejsc na podium przysługują medale: złoty, srebrny i brązowy.

Laureaci czwartego, piątego i szóstego miejsca otrzymali odpowiednio nagrody: 15 tys. euro (ufundowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), 10 tys. euro (od Ministra Spraw Zagranicznych) i 7 tys. euro (od Prezydenta m.st. Warszawy). Pozostałym finalistom zostaną przyznane wyróżnienia po 4 tys. euro.

Z kolei na najmłodszego z finalistów czeka nagroda 10 tys. zł i 100 euro ufundowane przez Zbigniewa Kaszubę.

Podczas czwartkowego koncertu w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wystąpili wszyscy laureaci Konkursu Chopinowskiego z krótkimi recitalami, a zwycięzca Bruce Liu wykonał Koncert Fortepianowy e-moll op. 11 z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Andrzeja Boreyki.

Koncerty laureatów odbędą się także w piątek i sobotę w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

