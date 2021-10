Wichury nad Polską. Porywy wiatru nawet do 130 km/h

"Nad północną Europą głębokie niże, a nad południową potężne wyże. Potyczka tych układów barycznych oznacza bardzo silny wiatr, który będzie szalał przez kilka dni na przeważającym obszarze kontynentu, czyniąc przy tym szkody i stwarzając zagrożenie dla ludności. Polska znajdzie się wśród krajów, które ucierpieć mogą najbardziej, ponieważ porywy wiatru będą przekraczać nawet 100 kilometrów na godzinę, i to już nie tylko nad morzem i w górach, ale również w głębi kraju, gdzie tak silny wiatr jest zjawiskiem bardzo rzadkim" - informuje twojapogoda.pl.

Porywy wiatru do 130km/h

IMGW wskazuje, że w środę wiatr będzie silny i umiarkowany w porywach do 60 km/h, z kolei nad morzem prędkość wiatru wyniesie 45 km/h w porywach do 70 km/h. "Na Pogórzu Karpackim powieje jeszcze mocniej, do 80 km/h, a w górach nawet do 100 km/h. Na Bałtyku sztorm, w strefie brzegowej do 8 w skali B, na otwartym morzu do 9 w skali B. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu" - czytamy.

ZOBACZ: Naukowcy: Słońce i promienie kosmiczne silnie wpływają na klimat



Apogeum wichur przypadnie na czwartek i w nocy z czwartku na piątek. Temperatura będzie wahała się od 15 do 17 stopni.

"Wiatr chwilami będzie bardzo silny, lokalnie do 40 km/h, nad morzem do 60 km/h. Porywy wiatru do 90 km/h w głębi kraju, do 100 km/h nad morzem, a w górach nawet do 130 km/h. W nocy z czwartku na piątek Polska będzie nadal w zasięgu głębokiego niżu. Nad morzem i w rejonach podgórskich wiatr będzie wiał z prędkością około 45 km/h w porywach do 95 km/h. Na pozostałym obszarze porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, nad morzem do 95 km/h, w górach do 110 km/h" - dodaje IMGW.

⚠️Uwaga! Najbliższe dni z silnym wiatrem i opadami deszczu. Nad morzem sztorm.



W czwartek porywy wiatru Porywy wiatru do 90 km/h w głębi kraju, do 100 km/h nad morzem, a w górach nawet do 130 km/h.



Szczegółowa prognoza na naszej stronie: https://t.co/X9FKgvEWVA#IMGW #pogoda pic.twitter.com/j0fOKrlREd — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 20, 2021

Trudne warunki będą też na Morzu Bałtyckim. Sztorm przybierze na sile - wiatr zachodni, z porywami do 10-11 w skali Beauforta.

ZOBACZ: Stolica Grecji pod wodą. "Ateny bezbronne i skazane na łaskę pogody"

Wichury ustaną z piątku na sobotę, kiedy to nastąpi zmiana kierunku wiatru.

"Do tego czasu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ wichura może łamać drzewa, zrywać dachy i uszkadzać sieć energetyczną. Przebywanie pod drzewami, w pobliżu słupów i przewodów energetycznych oraz wszelkich nienależycie przymocowanych przedmiotów, które może porwać wiatr, stanowi potencjalne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia" - ostrzega twojapogoda.pl.

WIDEO - Adrian Zandberg: premier chyba nadal nie rozumie, jaki wniosek złożył do TK Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/polsatnews.pl/Interia