– Nową stronę główną zaprojektowaliśmy z myślą o potrzebach użytkowników. Zapewnimy im szybki i wygodny dostęp do najbardziej pożądanych treści - dużej liczby newsów z ostatniej chwili, materiałów wideo, podcastów, live streamingów i wywiadów. Nowa strona jest doskonałym narzędziem do prezentowania najlepszych materiałów portalu. Jestem przekonany że nasi użytkownicy polubią Interię w nowym wydaniu – mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny Grupy Interia.

Nowa strona główna odzwierciedla zmiany w polityce wydawniczej Interii, której fundamentem są zawsze aktualne newsy. Dzięki lepszej ekspozycji materiałów informacyjnych m.in. sekcji Najnowsze z wiadomościami z ostatniej chwili użytkownicy portalu otrzymają komfortowy i błyskawiczny dostęp do najważniejszych wydarzeń.

Nowa odsłona Interii

Przejrzystość i profilowanie treści

Nowa strona główna Interii oferuje użytkownikom przejrzystą i wygodną konstrukcję. Jest podzielona na bloki tematyczne, które umożliwiają szybki i łatwy dostęp do najlepszych materiałów Grupy Interia. Dodatkowo dzięki profilowaniu treści liczba artykułów w poszczególnych segmentach jest dostosowywana do zainteresowań i potrzeb użytkowników.

Najważniejsze newsy

Najważniejsze newsy w blokach tematycznych Wydarzenia, Sport i Biznes są prezentowane w nowoczesnej formie, która maksymalnie skraca czas poszukiwania informacji. Zostały one przeniesione bliżej prawej strony, co umożliwia łatwe rozeznanie się po najgorętszych tematach dnia. Sekcje bliżej prawej krawędzi zapewniają z kolei szybki dostęp z poziomu strony głównej do materiałów wideo, felietonów, relacji na żywo i wywiadów, których nie można przeoczyć.

Nowe bloki tematyczne

W kolejnych sekcjach użytkownicy trafią na zupełnie nowe bloki tematyczne – Interia Extra, Geekweek ∙ gry, Popkultura i Popularne.

W bloku Interia Extra są prezentowane treści najpopularniejszych serwisów Grupy Interia w wygodnej formie cotygodniowych cykli tematycznych. Pojawią się technologiczne poniedziałki, wtorki z ogrodem, kulinarne środy, zielone czwartki, czas (po)wolny w piątki oraz weekendy z Tygodnikiem Interii.

Geekweek ∙ gry i Popkultura to sekcje, które powstały z myślą o użytkownikach o mocno sprecyzowanych zainteresowaniach. Szybko znajdą oni tutaj szeroki wybór materiałów ze świata nowych technologii, gier i nauki oraz filmu, seriali i muzyki.

W części Popularne zamykającej stronę są z kolei udostępniane najgorętsze newsy z ostatnich 48 godzin ze wszystkich serwisów Grupy Interia.

Sport Interia i Pomponik

Nową formę ekspozycji otrzymały dwa flagowe serwisy Interii – Sport Interia i Pomponik. Wydarzenia sportowe są prezentowane teraz w jednym z najlepiej widocznych miejsc na stronie, zaraz pod Wydarzeniami. Sekcja poświęcona plotkom została z kolei unowocześniona wizualnie i obrandowana logotypem Pomponika.

Nowa odsłona Interii

Synergia z treściami Grupy Polsat Plus

Nowa strona główna została wyposażona w dodatkowe rozwiązania multimedialne, które umożliwiają Interii wykorzystanie całego potencjału synergii z treściami telewizyjnymi Grupy Polsat Plus. Pozwolą one m.in. na wszechstronne i swobodne wykorzystanie materiałów wideo, w tym live streamingów.

Wprowadzone zmiany zapewniają użytkownikom wygodny i szybki dostęp do najlepszych materiałów wideo. Bezpośrednio z poziomu strony głównej mogą oni obejrzeć rozszerzone wydania najpopularniejszych programów publicystycznych Polsatu – „Gościa Wydarzeń” i „Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Ikona serwisu Polsat Go umieszczona na nagłówku zapewni im z kolei dostęp do materiałów telewizyjnych premium Grupy Polsat Plus.

Optymalizacja powierzchni reklamowej

Powierzchnia reklamowa na nowej stronie głównej została zaprojektowana z myślą o użytkownikach i reklamodawcach. Z jednej strony współgra ona z kontentem i nie rozprasza w jego odbiorze. Z drugiej zaś zachowuje dobry poziom viewability i daje reklamodawcom zupełnie nowe możliwości np. tworzenie obrandowanego obszaru tematycznego.

Funkcjonalny i stylowy layout

Nowa strona główna wykorzystuje stylowy layout, który jest zgodny z najnowszymi standardami UX (User Experience). Dzięki praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniom ułatwi on użytkownikom szukanie i przeglądanie treści. Projekt Interii jest efektem długiego procesu projektowego i developerskiego z licznymi badaniami i testami. Zebrane dane pomogły Interii w stworzeniu strony głównej, na której ostateczny kształt mieli wpływ również sami użytkownicy.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ponad 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się̨ ze światem. Portal Interia udostępnia bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. W skład Grupy Interia wchodzą̨ także serwisy tematyczne, które gromadzą̨ użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Od lipca 2020 roku Grupa Interia wchodzi w skład Grupy Polsat Plus, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w kraju.

red./Interia