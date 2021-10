- Zgodnie z przedstawionymi zarzutami, mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Najwyższy wymiar kary w tym przypadku wynika z zarzuty związanego z uszkodzeniem mienia" – powiedział Maludy.

Ścięty przydrożny krzyż przy ul. Spawaczy na os. Zastalowskim zauważyli w poniedziałek po południu mieszkańcy, którzy powiadomili o tym swoją parafię. Sprawa została również zgłoszona policji, która rozpoczęła poszukiwania wandala.

Okazało się, że sprawca zamieścił film na swoim profilu na portalu społecznościowym, na którym widać jak ścina krzyż. Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek wieczorem, w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Zielonej Górze.

- Na swoim profilu 31-latek nakłaniał innych do włączenia się do akcji polegającej na ścinaniu przydrożnych krzyży – dodał rzecznik.

Postępowanie karne

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone z art. 196 Kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych. Zgodnie z nim sprawcy tego przestępstwa grozi nawet do dwóch lat więzienia. Jak przekazała policja, trwają czynności procesowe z udziałem podejrzanego.

- Na miejscu policjanci pojawili się po kilkunastu minutach od zgłoszenia. Przeprowadzili oględziny, przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady. Analizie zostanie poddany zapis miejskiego monitoringu - powiedział Maludy.

"To bolesne dla ludzi wierzących"

Idąc tropem opublikowanego filmu, policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzny. Do jego zatrzymania doszło we wtorek wieczorem, w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Zielonej Górze.

Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha poproszony przez "Gazetę Lubuską" o komentarz do tej sprawy powiedział: "Nie znam motywów, jakimi kierował się sprawca. Nie wiem więc, czy mamy do czynienia jedynie z aktem wandalizmu, czy też celowo zaatakowano przedmiot czci religijnej. Tak czy inaczej, zniszczenie krzyża to zdarzenie bardzo przykre i bolesne dla ludzi wierzących".

aml/PAP/polsatnews.pl