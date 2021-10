Policjanci z Zielonej Góry w wyniku intensywnych działań operacyjnych ustalili i zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który może odpowiadać za zniszczenie krzyża na Os. Zastalowskim - poinformowała we wtorek wieczorem Lubuska Policja.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone z art. 196 Kodeksu karnego mówiącego o odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych. Zgodnie z nim sprawcy tego przestępstwa grozi nawet do dwóch lat więzienia. Jak przekazała policja, trwają czynności procesowe z udziałem podejrzanego.

Ścięty przydrożny krzyż przy ul. Spawaczy na os. Zastalowskim zauważyli mieszkańcy, którzy powiadomili o tym swoją parafię. Sprawa została również zgłoszona policji. We wtorek okazało się, że sprawca zamieścił na swoim profilu na portalu popularnym społecznościowy film, na którym widać jak ścina krzyż.

- Na miejscu policjanci pojawili się po kilkunastu minutach od zgłoszenia. Przeprowadzili oględziny, przesłuchali świadków i zabezpieczyli ślady. Analizie zostanie poddany zapis miejskiego monitoringu - powiedział Maludy.

Idąc tropem opublikowanego filmu, policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzny. Do jego zatrzymania doszło we wtorek wieczorem, w wynajmowanym przez niego mieszkaniu w Zielonej Górze.

"To bolesne dla ludzi wierzących"

Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha poproszony przez "Gazetę Lubuską" o komentarz do tej sprawy powiedział: "Nie znam motywów, jakimi kierował się sprawca. Nie wiem więc, czy mamy do czynienia jedynie z aktem wandalizmu, czy też celowo zaatakowano przedmiot czci religijnej. Tak czy inaczej, zniszczenie krzyża to zdarzenie bardzo przykre i bolesne dla ludzi wierzących".

