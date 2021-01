Kolejny dzień protestów po wyroku TK. Są pierwsi zatrzymani

Piątek to kolejny dzień protestów po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Strajk Kobiet zapowiedział demonstracje w 36 miastach. Największa, w Warszawie, rozpoczęła się o godz. 20 na Rondzie Dmowskiego, które protestujący nazywają Rondem Praw Kobiet. W Bydgoszczy doszło do przepychanek z policją.

Wieczorem protesty zaczęły się m.in. w Bydgoszczy, Opolu, Szczecinie, Łodzi i Wrocławiu. Demonstracja w Krakowie rozpoczęła się o godz. 19:30, z kolei największa, w Warszawie - o godz. 20.

ZOBACZ: Strajk Kobiet po protestach przed TK: spotykamy się z szeregiem utrudnień ze strony policji

W Bydgoszczy doszło do przepychanek demonstrantów z policjantami. Co najmniej jedna osoba została zatrzymana.

Zwolennicy Strajku Kobiet podkreślają w mediach społecznościowych, że piątek to symboliczny "setny dzień protestów w obronie prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji".

Liderka Strajku Marta Lempart zapowiedziała, że w weekend protesty nie będą się odbywały z powodu niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Solidarność to też oddawanie pola, także w mediach. Żeby nie zagłuszać ludzi, którzy przygotowywali się przez rok, oddajemy w weekend pole Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i o to apelujemy. Sobota i niedziela są dniami WOŚP i apelujemy, żeby temu się poświęcić. To też rodzaj nadziei, której potrzebujemy - podkreśliła Lempart.

Polsat News Protestujący w Bydgoszczy

Wdarli się na teren TK

W czwartek wieczorem przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie odbyły się protesty ws. aborcji. Demonstracja, którą początkowo planowano do godz. 21 przedłużyła się po tym, jak na teren TK wdarło się kilkoro demonstrantów - wśród nich była jedna z liderek protestów Klementyna Suchanow. Zostali oni zatrzymani. Policja wyprowadziła przy użyciu siły osoby, które po zakończeniu protestu pozostały pod siedzibą TK i nie zgodziły się na wylegitymowanie. Protestujący stawiali bierny opór.

W piątek, rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak poinformował, że policjanci wylegitymowali 417 osób, zatrzymali 14 osób; ponadto nałożono 12 mandatów karnych i skierowano do sądu 10 wniosków. Według niego dwoje policjantów doznało obrażeń.

ZOBACZ: Protesty Strajku Kobiet. 14 osób zatrzymanych, dwoje policjantów z obrażeniami

W środę po godz. 23 w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku ws. przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., a w nocy w Monitorze Polskim opublikowano jego uzasadnienie.

TK wskazał w uzasadnieniu, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji. Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.

WIDEO - "Płacili za dwa worki węgla, odjeżdżali z dwiema tonami" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News