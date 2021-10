Wystarczyła chwila, aby 30-letni sprzedawca toreb z Delhi, stolicy Indii, został ciężko ranny. W jego głowę uderzyła cegła, co przyczyniło się później do jego śmierci. Okazało się, że winne śmierci mężczyzny są małpy, które grasowały na dachu okolicznego budynku. Chcąc dostać się do wody, strąciły ciężki ładunek.